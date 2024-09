राहुल गांधी बोले-वायनाड अद्भुत पर्यटन स्थल, जल्द ही भारत और पूरी दुनिया के पर्यटकों का स्वागत के लिए होगा तैयार

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केरल कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) के साथ रविवार को वर्चुअल बैठक में वायनाड पर्यटन (Wayanad Tourism) के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने वायनाड में राहत और पुनर्वास को लेकर किए जा रहे प्रयासों की एक वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट की है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वायनाड (Wayanad) में पर्यटन को पुनर्जीवित करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भूस्खलन के बाद क्षेत्र में हुई तबाही को लेकर लोगों के डर को दूर करना होगा। उनको समझाना होगा कि भूस्खलन पूरे वायनाड नहीं बल्कि एक क्षेत्र विशेष में हुआ था।

Wayanad is steadily recovering from the devastation caused by the tragic landslides. While there is still much to be done, it is heartening to witness people from all communities and organisations coming together in relief efforts.

