राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- मेरे पास है और भी सबूत जल्द करेंगे खुलासा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Congress MP and Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi) ने रविवार को वोट चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग (Bharatiya Janata Party and the Election Commission) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास और सबूत हैं और वह जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और दावा किया कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है।

पचमढ़ी में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लगभग 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं और कहा कि हर आठ में से एक वोट में हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी स्पष्ट रूप से की गई है। डेटा देखने के बाद मेरा मानना ​​है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। यह भाजपा और चुनाव आयोग की एक प्रणाली है। हमारे पास और सबूत हैं और हम इसे कुछ समय बाद दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर (SIR) इसे छुपाने और संस्थागत बनाने की एक व्यवस्था है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। गांधी ने आरोप लगाया हमारे पास विस्तृत जानकारी है। हमने अभी तक बहुत कम दिखाया है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) एक संयुक्त साझेदारी बनाकर इसे कर रहे हैं। यह देश भारत माता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश इकाई के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने शनिवार को संगठन सृजन अभियान के तहत जिला/शहर अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर (Training camp for city presidents) को संबोधित किया और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।