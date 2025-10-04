IMD Alert : यूपी में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला , बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड

यूपी में एक बार फिर मॉनसून लौट आया है । राजधानी लखनऊ में दो, तीन दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बीते कल यानि शुक्रवार रात में यहां ठीकठाक वर्षा हूई है। बारिश होने के कारण लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। बता दें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में बारिश रिकॉर्ड की गयी जहां 100 मिमी से ज्यादा पाया गया। यानि बनारस 125 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है । प्रदेश में 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है।

इन जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोस्टली जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान बलिया, देवरिया और कुशीनगर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका है। वहीं सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गयी है।

यूपी के जिलों का हाल

इस मॉनसून का असर यूपी के इन जिलों में देखें को मिल सकता है । जैसे कि सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया है । साथ ही प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बहराइच और अयोध्या समेत कई जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है।

IMD के मुताबिक, 3 से 5 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं ओलावृष्टि और भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी यूपी के कई जिलों को 3 और 4 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है।बता दें मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के पहले वीक के बाद बारिश कंट्रोल हो जाये गी।