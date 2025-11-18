PoK के नए प्रधानमंत्री बनें राजा फैसल मुमताज राठौर, जम्मू-कश्मीर से रहा है पुराना नाता

New Prime Minister of PoK: पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के नए प्रधानमंत्री राजा फैसल मुमताज राठौर बनें हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अनवारुल हक को इस पद से हटना पड़ा है और उनकी जगह बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नेता फैसल मुमताज राठौर ने ली है। गुलाम कश्मीर की असेंबली में 36 वोट हक के खिलाफ पड़े, जबकि दो ही लोगों ने उनका समर्थन किया।

पीओके असेंबली के स्पीकर लतीफ अकबर ने घोषणा की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज राठौर अब कमान संभालेंगे। वह 1975 के बाद से अब तक गुलाम कश्मीर के 16वें प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की राजनीति में फैसल मुमताज राठौर के परिवार का दबदबा रहा है और शुरुआत से ही उनका परिवार पीपीपी से जुड़ी रही है। रावलपिंडी में 11 अप्रैल, 1978 को जन्मे राठौर का भारत से पुराना नाता है। उनकी मां का परिवार भारत के जम्मू-कश्मीर से सीमा उस पार गया था। फैसल मुमताज राठौर के पिता राजा मुमताज हुसैन राठौर भी गुलाम कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा, हुसैन राठौर ने कई अहम पदों को संभालते हुए दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे।

पीओके के नए प्रधानमंत्री फैसल राठौर की मां बेगम फरहत राठौर भी राजनीति में काफी सक्रिय थीं। वह पीओके असेंबली की सदस्य और पीपीपी की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। गुलामकश्मीर के हवेली जिले में रहने वाले इस परिवार का पीओके में पीपीपी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान माना जाता है। फैसल राठौर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी में पूरी की और पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री ली थी।

फैसल राठौर ने पहली बार 2006 में एलए-17 हवेली कहुटा से चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 2011 के आम चुनावों में पीपीपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सीट जीती। फिर फैसल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी अब्दुल मजीद के मंत्रिमंडल में एजेके लॉगिंग और सॉमिल्स कॉर्पोरेशन के मंत्री और बिजली मंत्री के रूप में काम किया। साल 2016 में फैसल राठौर को राजनीति से प्रेरित मामले में गिरफ्तार किया गया, माना गया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। फिर 2017 में फैसल पीपीपी के प्रदेश महासचिव बने और अब भी इस पद पर बने हुए हैं।