यूथ कांग्रेस प्रमुख की​ गिरफ्तारी पर मां रजनी, बोलीं-मेरे बेटे ने कहा कि हम गांधी के अनुयायी और ज़रूरत पड़ने पर बन सकते हैं भगत सिंह

जम्मू । दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पिछले हफ्ते एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब (IYC Chief Uday Bhanu Chib) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह 8वीं गिरफ्तारी है। अपने बेटे और IYC चीफ उदय भानु चिब (IYC Chief Uday Bhanu Chib) की गिरफ्तारी पर रजनी बाला (Rajni Bala) ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। हमने सही रास्ता चुना है और सही काम करेंगे। आखिर में, सच की ही जीत होती है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बेटे को कितने समय तक जेल में रखते हैं।

मैं सभी युवाओं से भगत सिंह बनने और अपने देश के बारे में सोचने की करती हूं अपील

मेरे बेटे ने कहा कि हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भगत सिंह (Bhagat Singh) भी बन सकते हैं, और मुझे उस पर गर्व है। आज हमें भगत सिंह (Bhagat Singh) की ज़रूरत है, और मैं सभी युवाओं से भगत सिंह (Bhagat Singh) बनने और अपने देश के बारे में सोचने की अपील करती हूं। जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, और उन लोगों के लिए विरोध किया जो किसान हैं।

जब कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया भर से इतने सारे डेलीगेट्स और एथलीट आए थे, तब BJP ने विरोध किया था, तब हम दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए

रजनी बाला (Rajni Bala) ने कहा कि किसी अनजान दबाव में मोदीजी ने ट्रंप के साथ एक डील की है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) हुए थे, तो दुनिया भर से इतने सारे डेलीगेट्स और एथलीट आए थे, BJP ने कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) के दौरान विरोध किया था। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी (Galgotias University) ने चीन के रोबोट को अपना बताकर पेश किया था। समिट के पहले दिन, उन्होंने दावा किया कि यह उनका इनोवेशन है, तब हम दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए।

जब भगत सिंह शहीद हुए थे, तब भी इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जो लोग आज सत्ता में हैं, वे उनके खिलाफ थे

मुझे अपने बेटे पर गर्व है। हमने सही रास्ता चुना है और सही काम करेंगे,आखिर में, सच की हमेशा जीत होती है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बेटे को कितने समय तक जेल में रखते हैं। जब भगत सिंह (Bhagat Singh) शहीद हुए थे, तब भी इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। जो लोग आज सत्ता में हैं, वे उनके खिलाफ थे।