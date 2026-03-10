  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Rajya Sabha Elections 2026 : राज्यसभा 7 सीटों पर शरद पवार, आठवले, विनोद तावड़े, ज्योति वाघमारे, पार्थ पवार समेत सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

Rajya Sabha Elections 2026 : राज्यसभा 7 सीटों पर शरद पवार, आठवले, विनोद तावड़े, ज्योति वाघमारे, पार्थ पवार समेत सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात खाली सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े समेत सभी सात दिग्गजों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात खाली सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े समेत सभी सात दिग्गजों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात रामदास आठवले की उम्मीदवारी को लेकर रही, जिन्होंने अंतिम समय में अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखने में सफलता हासिल की।

पढ़ें :- महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने किया बड़ा खेला, शरद पवार के खिलाफ नहीं उतारे उम्मीदवार, निर्विरोध पहुंच जाएंगे राज्यसभा

रामदास आठवले ने बरकरार रखी पार्टी की पहचान

इस चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब सामने आया जब रामदास आठवले को उनकी अपनी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। गौरतलब है कि शुरुआती घोषणा के समय उन्हें भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, आठवले ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधा और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भाजपा के बजाय आरपीआई (आठवले) के चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने समय रहते अपनी पार्टी के ‘ए’ और ‘बी’ फॉर्म जमा किए, जिससे एनडीए में उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहचान सुरक्षित रह सकी।

भाजपा के खाते में तीन सीटें

पढ़ें :- शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी, उम्र और संक्रमण को देखते हुए पुणे की क्लिनिक में उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया

निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तीन उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े शामिल हैं, जो लंबे समय बाद चुनावी राजनीति में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा माया इनामदार और रामराव वडकुते भी भाजपा की ओर से उच्च सदन के सदस्य बने हैं।

महायुति और एमवीए का समीकरण

महाराष्ट्र की सात सीटों में से छह सीटें सत्ताधारी महायुति गठबंधन के खाते में गई हैं, जबकि विपक्ष (महा विकास अघाड़ी) से केवल शरद पवार ही उम्मीदवार थे। महायुति की ओर से भाजपा के तीन सदस्यों के अलावा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से ज्योति वाघमारे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके बेटे पार्थ पवार निर्वाचित हुए हैं।

शरद पवार का एक बार फिर उच्च सदन पहुंचना विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण

शरद पवार का एक बार फिर उच्च सदन पहुंचना विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, रामदास आठवले का अपनी पार्टी के बैनर तले जीतना दलित राजनीति में उनके वर्चस्व को और मजबूत करता है। भाजपा ने विनोद तावड़े और अन्य नामों के जरिए राज्य के विभिन्न जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 से शुरू होगा।

पढ़ें :- संजय राउत का बड़ा दावा, कहा- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय असंभव, शरद पवार के फिर राज्यसभा भेजे जाने पर MVA करेगा मंथन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईरान में फंसे मेडिकल साइंसेज के छात्र दुबई के रास्ते पहुंचेंगे दिल्ली, 15 मार्च को चलेगा पहला दल

ईरान में फंसे मेडिकल साइंसेज के छात्र दुबई के रास्ते पहुंचेंगे दिल्ली,...

सेना की सीमा पर फिर नापाक साजिश नाकाम, एक आतंकी ढेर और दूसरे की तलाश जारी

सेना की सीमा पर फिर नापाक साजिश नाकाम, एक आतंकी ढेर और...

बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करे संयुक्त राष्ट्र ,भारत से उठी मांग

बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करे संयुक्त...

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को सौंपी गई कमान

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, प्रबंध निदेशक राहुल...

Rajya Sabha Elections 2026 : राज्यसभा 7 सीटों पर शरद पवार, आठवले, विनोद तावड़े, ज्योति वाघमारे, पार्थ पवार समेत सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

Rajya Sabha Elections 2026 : राज्यसभा 7 सीटों पर शरद पवार, आठवले,...

मिडिल-ईस्ट जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी, कहा-अलर्ट रहें, कहीं आप खुद ही न हो जाएं खत्म

मिडिल-ईस्ट जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली...