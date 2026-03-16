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19 और 20 मार्च को नहीं चलेगी राज्यसभा की बैठकें, सरकार ने इस वजह से लिया फैसला

Holiday in the RS on 19 and 20 March : त्योहारों के चलते 19-20 मार्च को सदन की बैठकें न रखने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने मान लिया है। उच्च सदन के कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया था कि त्योहारों के दौरान बैठकें आयोजित करना उचित नहीं होगा। चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को सदस्यों को यह जानकारी दी। राज्यसभा 28-29 मार्च को वीकेंड पर भी काम करेगी।

By Abhimanyu 
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Holiday in the RS on 19 and 20 March : त्योहारों के चलते 19-20 मार्च को सदन की बैठकें न रखने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने मान लिया है। उच्च सदन के कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया था कि त्योहारों के दौरान बैठकें आयोजित करना उचित नहीं होगा। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को सदस्यों को यह जानकारी दी। राज्यसभा 28-29 मार्च को वीकेंड पर भी काम करेगी।

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राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को सदन में सदस्यों से कहा कि 11 मार्च 2026 को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि 19 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, रमज़ान जैसे कई त्योहारों को देखते हुए, सदन की बैठकें आयोजित करना उचित नहीं होगा। राधाकृष्णन ने कहा, “मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में किए गए अनुरोध पर सरकार ने सकारात्मक रूप से विचार किया है। तदनुसार, गुरुवार, 19 मार्च 2026 और शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को निर्धारित सदन की बैठकें रद्द की जाती हैं।”

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, “तथापि, इस प्रकार नष्ट हुए समय की भरपाई करने के लिए, परिषद इसके स्थान पर शनिवार, 28 मार्च 2026 और रविवार, 29 मार्च 2026 को बैठेगी। सदस्य कृपया इसका संज्ञान लें।”

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