Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या, यहां लाइव देखें- श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह

Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के पावन अवसर पर पूरी तरह सजी-धजी नजर आ रही है, रामनगरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों ने वातावरण को और भी पावन और भव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में वह श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे।
श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण होने का संदेश भी दिया जाएगा। करीब आठ अतिथियों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर पूरी अयोध्या में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा बलों और एजेंसियों की नजर है। अयोध्या की सुरक्षा में 14 एसपी स्तर के अधिकारी और 7000 जवान तैनात किए गए हैं।
अयोध्या ने राम मंदिर निर्माण के बाद एक शानदार परिवर्तन देखा है, शहर अब न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, बल्कि आर्थिक रूप से भी तेजी से उभर रहा है, नए सड़क मार्ग, रेलवे अपग्रेड और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी ने पर्यटन और व्यवसाय को एक नई गति दी है।