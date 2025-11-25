  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या, यहां लाइव देखें- श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह

Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या, यहां लाइव देखें- श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह

Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के पावन अवसर पर पूरी तरह सजी-धजी नजर आ रही है, रामनगरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों ने वातावरण को और भी पावन और भव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में वह श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के पावन अवसर पर पूरी तरह सजी-धजी नजर आ रही है, रामनगरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों ने वातावरण को और भी पावन और भव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में वह श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे।

पढ़ें :- IND vs SA Tea Break: साउथ अफ्रीका 400 रन की बढ़त के करीब, भारत को अब कोई चमत्कार ही दिलाएगा जीत

श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण होने का संदेश भी दिया जाएगा। करीब आठ अतिथियों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर पूरी अयोध्या में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा बलों और एजेंसियों की नजर है। अयोध्या की सुरक्षा में 14 एसपी स्तर के अधिकारी और 7000 जवान तैनात किए गए हैं।

अयोध्या ने राम मंदिर निर्माण के बाद एक शानदार परिवर्तन देखा है, शहर अब न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, बल्कि आर्थिक रूप से भी तेजी से उभर रहा है, नए सड़क मार्ग, रेलवे अपग्रेड और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी ने पर्यटन और व्यवसाय को एक नई गति दी है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव बोले- श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव बोले- श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे

अखिलेश यादव बोले- श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य...

Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या, यहां लाइव देखें- श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह

Ram Mandir Dhwajarohan Live: पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या, यहां लाइव देखें-...

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने...

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण,...

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल...

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड, जिलाधिकारी ने दी ये सफाई

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड,...