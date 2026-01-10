अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश नाकाम, कश्मीरी शख्स गिरफ्तार, रोकने पर समुदाय विशेष के लगाए नारे

Attempt to offer Namaz at the Ram Temple: अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कश्मीर का रहने वाला है। इस दौरान नमाज पढ़ने से रोकने पर आरोपी ने समुदाय विशेष के नारे लगाए। आरोपी से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब दो बजे के आसपास की है, जब एक शख्स श्रद्धालुओं के बीच मंदिर परिसर में घुस गया। जिसके बाद वह सीधे दक्षिण परकोटे पर पहुंचा और कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया। फिर उसने समुदाय विशेष के नारे लगाने शुरू कर दिये। फिर मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसएफ, इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियों को सूचित किया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंदिर में परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़े गए शख्स के पास से आधार कार्ड मिला है। उस पर उसका नाम अब्दुल अहमद शेख लिखा है। उसकी उम्र 55 साल है। वह शोपियां का रहने वाला है। उन्होंने कहा, ‘सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक-एक चीज की पड़ताल की जा रही है। कश्मीरी अहमद शेख शोपियां जिले का रहने वाला है सभी एजेंसियां उसके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर वेरिफिकेशन कर रही हैं।’