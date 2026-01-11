  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, दर्शन सभी के लिए खुले…’ राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश पर बोले DGP राजीव कृष्णा

Ayodhya Ram Temple: अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक कश्मीरी शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) राजीव कृष्णा का बड़ा सामने आया है। डीजीपी राजीव कृष्णा का कहना है कि इस घटना के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई।

By Abhimanyu 
Updated Date

अयोध्या राम मंदिर की घटना पर डीजीपी राजीव कृष्णा ने रविवार कहा, “कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई। एक आदमी कॉम्प्लेक्स में घुस गया, और जैसा कि आप जानते हैं, दर्शन सभी के लिए खुले हैं, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। जब उसने गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो उसे हटा दिया गया और उसकी पहचान की गई। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।” बता दें कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब दो बजे के आसपास की है, जब एक शख्स श्रद्धालुओं के बीच मंदिर परिसर में घुस गया। जिसके बाद वह सीधे दक्षिण परकोटे पर पहुंचा और कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा।

तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया। फिर उसने समुदाय विशेष के नारे लगाने शुरू कर दिये। फिर मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसएफ, इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियों को सूचित किया। पुलिस को आरोपी के पास से आधार कार्ड मिला था। उस पर उसका नाम अब्दुल अहमद शेख लिखा है। उसकी उम्र 55 साल है। वह शोपियां का रहने वाला है।

