Ram temple consecration ceremony: रणबीर कपूर -आलिया को मिला राम मंदिर प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण

Invitation for Ram Mandir Consecration Ceremony: रविवार को स्टार जोड़ी रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह के लिए निमंत्रण मिला। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रणबीर और आलिया को आरएसएस के गणमान्य व्यक्तियों से निमंत्रण कार्ड प्राप्त करते देखा जा सकता है।

यह समारोह 22 जनवरी, 2024 को होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर श्रीराम अभिषेक के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया गया है. इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को श्री राम लला के अभिषेक को देखने का एक साधन प्रदान करना है। सूत्र ने बताया, इस तरह, आम जनता श्री राम लला के दर्शन कर सकती है और अभिषेक समारोह को देख सकती है।’

इसके अतिरिक्त, भाजपा कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सूत्र बताते हैं, ‘कार्यकर्ता कंबल वितरित करना, सामुदायिक भोज ‘भंडारा’ आयोजित करना या जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भोजन या फलों के रूप में दान के माध्यम से योगदान करना चुन सकते हैं।” जोड़ा गया.

RANBIR KAPOOR, ALIA BHATT RECEIVE INVITE FOR SHRI RAM JANMABHOOMI MANDIR CEREMONY… Shri #SunilAmbekar [Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of #RSS], Shri #AjayMudpe [Prant Prachar Pramukh, #RSS #Konkan] and producer #MahaveerJain met #AliaBhatt and #RanbirKapoor today and invited… pic.twitter.com/Vcf7HKxIXT

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 7, 2024