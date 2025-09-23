Ramotsav 2025 : भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ । मंगलवार को श्री ऐशबाग रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला के मंच पर श्री राम जन्म से अहिल्या उद्धार तक की कथा का मंचन किया गया । जिसमे अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया जाता है और इसके फलस्वरूप माता कौशल्या भगवान श्रीराम को जन्म देती हैं तो वहीं माता कैकई भरत और रानी सुमित्रा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को जन्म देती हैं ।

इसके बाद भगवान राम की बाल लीलाओं का मंचन किया गया जिसे देख दर्शक भाव विभोर हो उठे । श्रीराम का भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जाना गुरु वशिष्ठ से शिक्षार्जन कर वापस आना और फिर ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जाकर ताड़का मारीच और सुबाहु जैसे असुरों का वध व अहिल्या उद्धार को कलाकारों ने अपने अभिनय से रामलीला के मंच पर जीवंत किया ।

रामलीला में दशरथ का अभिनय भास्कर बोस ने कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के रूप मे क्रमशः अपर्णा, जोयता, मणिका रहीं तो गुरु वशिष्ठ श्यामल दास, विश्वामित्र संजीत मंडल, आर्य सुमंत्र के भेष में निलेश सक्सेना नजर आए ।

श्रीराम का अभिनय प्रशांतो, लक्ष्मण प्रथ्वीजीत, भरत प्रिंस, शत्रुघ्न सुमित, अहिल्या वासंती, सुबाहु और मारीच का रोल सजल सरकार और यश ने निभाया तो ताड़का के भेष में शंकर पॉल नजर आए बाल राम का अभियन उदीशा द्वारा किया गया ।

रामलीला से पूर्व नित्या डांस अकादमी के छात्र छात्राओं द्वारा गणपति वंदना, देवी स्तुति, नवदुर्गा एवं डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई कामर्स स्फेयर एवं डांस स्फेयर द्वारा नृत्य शिक्षिका स्वाति श्रीवास्तव के निर्देशन में गणेश स्तुति और माँ काली और माँ दुर्गा पर आधारित कवित्य और “शुद्ध नृत्य” की प्रस्तुति दी गई जिन्हें स्वाती व उनके शिष्य कलाकार आकांक्षा, तन्वी, काव्या , स्वस्तिका, शगुन, अनन्या, इति, राशि, श्रेया, जानवी एवं श्रृष्टि द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया गया ।

श्री रामलीला समिति ऐशबाग के अध्यक्ष हरिशचन्द्र अग्रवाल ने बताया की बुधवार को रामलीला में जनक प्रतिज्ञा, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, परशुराम लक्ष्मण संवाद व सीताराम विवाह मुख्य आकर्षण होंगे ।

