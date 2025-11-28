  1. हिन्दी समाचार
  3. MP-MLA Court ने आजम खान को किया बरी , फिर भी रहेंगे जेल में, जानें किस मामले में मिली है राहत?

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को शुक्रवार को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह (Amar Singh) की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने के मामले में कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को दोषमुक्त कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को शुक्रवार को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह (Amar Singh) की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने के मामले में कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) को दोषमुक्त कर दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आजम खान (Azam Khan) कोर्ट में पेश हुए। राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह (Amar Singh)  की बेटियों को लेकर आजम खान (Azam Khan) ने विवादित बयान दिया था। अमर सिंह (Amar Singh)  का निधन हो चुका है।

दरअसल, एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आजम खान (Azam Khan)  ने विवादित बयान दिया था। इसके बाद अमर सिंह ने DGP के आदेश पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था। जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में आजम खान (Azam Khan)  ने इंटरव्यू दिया था। मुक़दमा लखनऊ से रामपुर के थाना अज़ीमनगर में ट्रांसफर हुआ था। बता दें कि फिलहाल आजम खान (Azam Khan)  बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो पैनकार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद हैं।

