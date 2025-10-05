  1. हिन्दी समाचार
  3. Rapper Badshah Rolls Royce :  रैपर बादशाह ने खरीदी रोल्स रॉयस कलिनन एसयूवी , कीमत और खासियत जान चौंक जाएंगे

अपनी आवाज के सहारे लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने रोल्स रॉयस कलिनन एसयूवी खरीदी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Rapper Badshah Rolls Royce :  अपनी आवाज के सहारे लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने रोल्स रॉयस कलिनन एसयूवी खरीदी है। इसी के साथ अब उनके कार कलेक्शन में एक और सुपर लग्जरी गाड़ी शामिल हो गई। आवाज के बादशाह ने करीब 12.5 करोड़ रुपये कीमत वाली रोल्स रॉयस कलिनन एसयूवी खरीदी है।

इंजन
इस सुपर लग्जरी गाड़ी में 6.75-लीटर V12 पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 563 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Rolls Royce Cullinan सिर्फ 5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 250 किमी/घंटा है।

इंटीरियर
वहीं  इंटीरियर की बात करें तो इसमें एयर सस्पेंशन, ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और शानदार ऑफ-रोड मोड्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर का इंटीरियर पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड लेदर, वुड और प्रीमियम मटेरियल से बना है।

बादशाह  कार कलेक्शन

बादशाह के पास इससे पहले भी कई लग्जरी कारें मौजूद हैं जिनमें लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, पोर्श 718 केमैन और जीप रैंगलर शामिल हैं। अब रोल्स रॉयस कलिनन जुड़ने के बाद उनका कलेक्शन और ज्यादा प्रीमियम हो गया है।

