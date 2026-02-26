  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Rashmika Mandanna wedding photo: शादी के बंधन में बंधे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, देखिए फोटो

Rashmika Mandanna wedding photo: शादी के बंधन में बंधे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, देखिए फोटो

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध गए हैं। गुरुवार को दोनों ने उदयपुर में शादी की। अब कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर किया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Rashmika Mandanna wedding photo: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध गए हैं। गुरुवार को दोनों ने उदयपुर में शादी की। अब कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर किया है। फैंस की तरफ से उनको बधाइयां दी जा रही हैं। दूल्हा-दुल्हन के लिबास में दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं। साथ ही कपल ने एक-दूसरे के लिए प्यार भरा नोट भी लिखा है।

पढ़ें :- Video-शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, इस खुशी के मौके पर कपल ने पैप्स के लिए मिठाइयां बंटवाईं

पढ़ें :- विजय-रश्मिका का वेडिंग कार्ड हुआ लीक! सामने आई शादी से लेकर रिसेप्शन तक की जानकारी

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की फोटोज साझा की हैं। साथ ही विजय के लिए एक प्यार भरा नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है, ‘हैलो मेरे प्रियजनों। आपको अपने पति से मिलवाती हूं। मिस्टर विजय देवरकोंडा’! एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, ‘वह शख्स, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कैसा होता है? वह शख्स, जिसने मुझे दिखाया कि सुकून से रहना कैसा होता है! वह शख्स, जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और लगातार मुझसे कहा कि मैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकती हूं, जितना मैं सोच भी नहीं सकती’।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Rashmika Mandanna wedding photo: शादी के बंधन में बंधे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, देखिए फोटो

Rashmika Mandanna wedding photo: शादी के बंधन में बंधे विजय देवरकोंडा और...

एलपीसीपीएस के पत्रकारिता विभाग में आयोजित फ़िल्म फेस्टिवल रंगरीति 4.0 का समापन

एलपीसीपीएस के पत्रकारिता विभाग में आयोजित फ़िल्म फेस्टिवल रंगरीति 4.0 का समापन

‘द केरला स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई 15 दिनों की अंतरिम रोक, मेकर्स को बड़ा झटका

‘द केरला स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई 15...

Video-शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, इस खुशी के मौके पर कपल ने पैप्स के लिए मिठाइयां बंटवाईं

Video-शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, इस खुशी के मौके...

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स ने किया बड़ा दावा, कहा- कोई भी मटीरियल डिलीट नहीं किया

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स ने किया बड़ा दावा,...

अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने की डिजिटल स्ट्राइक, जुगनू समेत 5 ऐप्स को किया ब्लॉक

अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने की डिजिटल...