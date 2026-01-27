Raw Garlic For Men : कच्चा लहसुन खाना क्यों फायदेमंद माना जाता है? ,  जानें अनगिनत फायदे

कच्चा लहसुन खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका स्वाद भी लाजवाब होता हैं। वहीं यह सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होती हैं।
1. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण
बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) लेवल को कम करता है. दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क घटाता है। नियमित सेवन से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है।
2. रक्तचाप प्रबंधन
हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) को कंट्रोल करता है. इसमें मौजूद ‘एलिसिन’ तत्व रक्त वाहिकाओं के तनाव को कम कर, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है।
आर्थराइटिस के दर्द में राहत
आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए लहसुन एक रामबाण साबित हो सकता है। लहसुन में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि आर्थराइटिस के दर्द का मुख्य कारण होते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से आर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार होता है और दर्द में भी कमी आती है।