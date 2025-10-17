RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक

Rajat Patidar Double Century: आरसीबी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में आईपीएल 2025 का खिताब जीता था और फ्रेंचाइजी ने 18 सालों में पहली बार ट्रॉफी उठायी थी। अब पाटीदार रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में मध्य-प्रदेश टीम की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं, टीम के पहले मुकाबले में कप्तान ने दोहरा शतक जड़ दिया है। रणजी ट्रॉफी में पाटीदार का यह पहला दोहरा शतक है।

इंदौर के एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड में मध्य-प्रदेश और पंजाब के बीच एलीट ग्रुप बी का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतने के बाद पहली पारी में 232 रण बनाए। जिसके जवाब में मध्य-प्रदेश ने रजत पाटीदार की 205 रनों की नाबाद पारी के बदौलत 500+ का स्कोर खड़ा कर दिया है। तीसरे दिन स्टंप्स की घोषणा तक मध्य-प्रदेश ने 8 विकेट के नुकसान पर 519 रन बना लिया है।

मध्‍य प्रदेश के नए ऑल फॉर्मेट कप्‍तान के रूप में डेब्‍यू कर रहे रजत पाटीदार ने 328 गेंदों में 200 रन पूरे किए। इस दौरान उन्‍होंने 26 चौके लगाए हैं। वह 332 गेंदों में 205 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 287 रनों की बढ़त बना ली है। पाटीदार की शानदार फॉर्म और कप्तानी ने मध्य प्रदेश के लिए खिताब जिताने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।