RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, गुजरात के लिए जीत बेहद जरूरी

RCB vs GG WPL 2026 : विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मैच आज (19 जनवरी) गुजरात जायंट्स (GG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाना है। अगर आरसीबी सोमवार को गुजरात को हरा देती है, तो वे न सिर्फ़ लगातार पांचवीं जीत दर्ज करेंगे बल्कि प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे। वहीं, गुजरात के लिए जीत की पटरी पर लौटना बेहद जरूरी हो गया है। उन्हें पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

दरअसल, डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के सिनेरियो ज़्यादातर कुछ साफ़ पॉइंट्स बेंचमार्क के इर्द-गिर्द घूमती है। 8 पॉइंट्स एक टीम को गणितीय रूप से दौड़ में बनाए रखता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए अच्छे नेट रन-रेट और दूसरे नतीजों की ज़रूरत होती है। 10 पॉइंट्स एक टीम को प्लेऑफ़ की दौड़ में मज़बूती से शामिल कर देता है। जबकि 12 पॉइंट्स लगभग हमेशा टॉप-टू में जगह और फ़ाइनल में सीधी जगह पक्की कर देता है। इस समय आरसीबी चार मैचों में चार जीत के बाद 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है। यानी एक और जीत उन्हें 10 पॉइंट्स तक पहुंचा देगी और वह प्लेऑफ्स में अनौपचारिक रूप पहुंच जाएंगे।

दूसरी तरफ, गुजरात जायंट्स के लिए सीज़न की शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने एक हाई-स्कोरिंग मैच में UP वॉरियर्ज़ को हराया। फिर, सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें कैपिटल्स के खिलाफ़ एक शानदार जीत दिलाई। इसके बाद उनकी गाड़ी जीत की पटरी से उतर गयी, क्योंकि उन्हें पहले मुंबई इंडियंस और फिर आरसीबी के क्ल्हिलाफ़ एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि आज शाम वह जीत दर्ज करके प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत कर सकेंगे।