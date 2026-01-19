  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, गुजरात के लिए जीत बेहद जरूरी

RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, गुजरात के लिए जीत बेहद जरूरी

RCB vs GG WPL 2026 : विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मैच आज (19 जनवरी) गुजरात जायंट्स (GG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाना है। अगर आरसीबी सोमवार को गुजरात को हरा देती है, तो वे न सिर्फ़ लगातार पांचवीं जीत दर्ज करेंगे बल्कि प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे। वहीं, गुजरात के लिए जीत की पटरी पर लौटना बेहद जरूरी हो गया है। उन्हें पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

RCB vs GG WPL 2026 : विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मैच आज (19 जनवरी) गुजरात जायंट्स (GG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाना है। अगर आरसीबी सोमवार को गुजरात को हरा देती है, तो वे न सिर्फ़ लगातार पांचवीं जीत दर्ज करेंगे बल्कि प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे। वहीं, गुजरात के लिए जीत की पटरी पर लौटना बेहद जरूरी हो गया है। उन्हें पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

पढ़ें :- MI vs RCB Live Streaming: आज WPL 2026 के ओपनिंग मैच में मुंबई की आरसीबी से होगी भिड़ंत: जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

दरअसल, डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के सिनेरियो ज़्यादातर कुछ साफ़ पॉइंट्स बेंचमार्क के इर्द-गिर्द घूमती है। 8 पॉइंट्स एक टीम को गणितीय रूप से दौड़ में बनाए रखता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए अच्छे नेट रन-रेट और दूसरे नतीजों की ज़रूरत होती है। 10 पॉइंट्स एक टीम को प्लेऑफ़ की दौड़ में मज़बूती से शामिल कर देता है। जबकि 12 पॉइंट्स लगभग हमेशा टॉप-टू में जगह और फ़ाइनल में सीधी जगह पक्की कर देता है। इस समय आरसीबी चार मैचों में चार जीत के बाद 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है। यानी एक और जीत उन्हें 10 पॉइंट्स तक पहुंचा देगी और वह प्लेऑफ्स में अनौपचारिक रूप पहुंच जाएंगे।

दूसरी तरफ, गुजरात जायंट्स के लिए सीज़न की शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने एक हाई-स्कोरिंग मैच में UP वॉरियर्ज़ को हराया। फिर, सोफी डिवाइन के ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें कैपिटल्स के खिलाफ़ एक शानदार जीत दिलाई। इसके बाद उनकी गाड़ी जीत की पटरी से उतर गयी, क्योंकि उन्हें पहले मुंबई इंडियंस और फिर आरसीबी के क्ल्हिलाफ़ एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है कि आज शाम वह जीत दर्ज करके प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत कर सकेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, गुजरात के लिए जीत बेहद जरूरी

RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का...

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने की मांग, 4.5 करोड़ रुपए का आएगा खर्च

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे...

RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़ की होगी भिड़ंत; जानें- किसका पलड़ा रहा भारी

RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़...

Women’s Premier League 2026 : ओपनिंग सेरेमनी में हरनाज और जैकलीन ने बढ़ाया पारा, अब हनी सिंह की धूम

Women’s Premier League 2026 : ओपनिंग सेरेमनी में हरनाज और जैकलीन ने...

WPL 2026 Live Streaming: कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज; जानें- पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

WPL 2026 Live Streaming: कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज; जानें-...

T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक, कहा-'खेलना है तो भारत में खेलो...'

T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो...