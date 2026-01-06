मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- अगर ‘लव जिहाद’ हो रहा है, तो वे संसद में क्यों नहीं पेश करते डेटा?

अमरावती : महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए AIMIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi) ने RSS प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के ‘लव जिहाद’ ( Love Jihad) वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) पर तीखा हमला बोला।

मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi) ने कहा कि अगर कोई बालिग अपना फैसला खुद ले रहा है, तो हमारी पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती। अगर लव जिहाद ( Love Jihad) हो रहा है, तो वे संसद में डेटा क्यों नहीं पेश करते? उन सभी राज्यों से रिकॉर्ड दें जहां बीजेपी की सरकार हैं, जिसमें लव जिहाद ( Love Jihad) के मामले दिखाए गए हों। उन्हें यह बताना चाहिए कि लव जिहाद क्या है? इस देश के युवाओं को रोज़गार चाहिए और आप उन्हें कहीं और ले जा रहे हैं।

बता दें कि, संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने बीते दिनों शनिवार को भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में लव जिहाद पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार के भीतर संवाद मजबूत करने की जरूरत है।