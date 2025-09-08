यूपी के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के मान्यता व प्रवेश की होगी जांच , CM योगी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के दिए आदेश

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के नजदीक बारांबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ramswaroop Memorial University) में बगैर मान्यता के एलएलबी पाठ्यक्रमों के संचालित हो रहा था। इस घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सीए योगी (CM Yogi) ने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के मान्यता व प्रवेश की जांच बड़ा निर्देश जारी किया है।

सीएम योगी (CM Yogi) ने दिए यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच का आदेश दिए है। सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि हर हालत में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश यानी वहां होने वाले दाखिलों की जांच होगी। इसके लिए हर जिले में विशेष जांच टीम का गठन होगा। इस जांच टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,पुलिस विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम हर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजेगी।

PHOTO | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an intensive inspection of all universities and colleges in the state, directing special teams comprising senior administrative, police, and education officials to verify recognition and admissions, ensure only… pic.twitter.com/Di6c2JTI0H — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2025

सभी संस्थान केवल मान्यता प्राप्त कोर्स कर सकेंगे संचालित

इतना ही नहीं सभी संस्थानों से अनिवार्य रुप से शपथ पत्र लिया जाएगा। साफ है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अपने यहां केवल मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित होने की घोषणा करनी होगी। इनमें जितने भी कोर्सेज की पढ़ाई होगी उन सभी कोर्सों की सूची और स्वीकृति पत्र की जांच भी होगी, ताकि कोई गलत जानकारी देकर स्टूडेंट्स को भ्रमित ना कर सके। सीए ने साफ कर दिया है कि बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और छात्रों को पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा।

शासन को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य

सीएम योगी (CM Yogi) ने जांच टीम के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। जांच टीम को हर हाल में 15 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट में शासन को सौंपनी होगी। इस जांच पर वहां के मण्डलायुक्त नजर रखेंगे,यानी जांच कमेटी की निगरानी पर कमिश्नरी में वहां के मण्डलायुक्त करेंगे। साफ है कि सीएम योगी (CM Yogi) इस मामले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ramswaroop Memorial University) में हुए विवाद, छात्रों पर लाठी चार्ज और उसके बाद एबीवीपी (ABVP)के प्रदर्शन के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं।