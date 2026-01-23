 Redmi Note 15 Pro Series :  रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म , आएगी 200MP Camera के साथ

Redmi Note 15 Pro Series : रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। रेडमी की इस लेटेस्ट सीरीज को 29 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। शाओमी की आधिकारिक साइट Me.com पर इस सीरीज के लिए अलग से Microsite तैयार की गई है। इस माइक्रोसाइट पर और रेडमी के ऑफिशियल हैंडल से रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज की लॉन्च डेट की जानकारी दी गई है। इस सीरीज के साथ ग्राहकों को Free Redmi Watch Move दी जाएगी, मी डॉट कॉम पर इस वॉच को 1999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फोन के साथ 1999 रुपए की ये घड़ी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी।

कैमरा

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज़ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) और “HDR + AI” इमेज इंजन के साथ 200 मेगापिक्सल का Masterpixel कैमरा दिया गया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस सीरीज़ के हैंडसेट 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे।

कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन

दोनों हैंडसेट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन वाले डिस्प्ले से लैस होंगे और इनमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग होगी। कंपनी का दावा है कि रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर के दम पर यह लाइनअप बेहतर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस प्रदान करेगा।

दमदार बैटरी

6500 एमएएच की दमदार बैटरी इस सीरीज में जान फूंकने के लिए दी जाएगी जो 100 वॉट हाइपरचार्ज और 22.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग जैसी खासियतों के साथ आएगी।

रैम

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस रेडमी सीरीज में स्नैपड्रैगन 7एस जेनरेशन 4 प्रोसेसर, 12 जीबी रैम के साथ 12 जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलेगा।

एआई फीचर्स

इसका मतलब ये हुआ कि 12 जीबी रैम वाले फोन में आप लोगों को 24 जीबी रैम का फायदा मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस सीरीज में 6.83 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 3200 निट्स डिस्प्ले, एआई फीचर्स और हाइड्रो टच 2.0 सपोर्ट मिलेगा।