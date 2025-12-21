Redmi Pad 2 Pro 5G : जल्द आ रहा है रेडमी पैड 2 प्रो 5G  ,  जानें लॉन्चिंग और फीचर्स

Redmi Pad 2 Pro 5G : चीन की दिग्गज कंपनी रेडमी अपने फैंस के लिए एक नया टैबलेट लाने जा रही है जिसका नाम Redmi Pad 2 Pro 5G होगा। शॉओमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर Redmi Pad 2 Pro 5G के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है। इस आने वाले टैबलेट के लिए कंपनी ने माइक्रोसाइट लॉन्च कर दी है और इसमें इसकी लॉन्चिंग डेट को टीज किया गया है। इससे जुड़े फीचर्स का खुलासा कंपनी 22 दिसंबर को करेगी। इसके Global version में 12.1 इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz तक की Refresh rate प्रदान करता है। आगामी टैबलेट की बिक्री भारत में कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल चैनलों के माध्यम से होने की उम्मीद है।

डिस्प्ले की प्रोटेक्शन

इसके साथ ही इसमें आपको 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। इसके अलावा डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इसमें Protective glass भी दिया जा सकता है। Out of the box इस टैबलेट में एंड्रॉयड 16 का सपोर्ट दिया जा सकता है।

प्रोसेसर

लीक्स की मानें तो कंपनी इसमें परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। वहीं मल्टी टास्किंग और ऐप्स के लिए इसमें 6GB तक की रैम और 128GB तक की स्टोरेज दी जा सकती है।

स्टोरेज

इस टैबलेट में माइक्रोएसडी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इसकी स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा

इसके अलावा टैबलेट में रियर पैनल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में सेल्फी-वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है।

बैटरी

Redmi Pad 2 Pro 5G को पावर देने के लिए इसमें 12000mAh तक की बड़ी बैटरी दी जा सकती है।