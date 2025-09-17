Refcold India 2025 :  दिल्ली में लगेगा रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज का एक्सपो ,  जानें डेट और जगह

देश में तेजी से होते विकास के बीच रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खरीदारों के बढ़ते रुझान के बीच ‘रेफकोल्ड इंडिया 2025’ का आठवां संस्करण पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 18 से 20 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में होगा।

ISHRAE और Informa Markets का संयुक्त आयोजन

यह प्रमुख प्रदर्शनी आईएसएचआरएई (Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) और इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस इवेंट का मुख्य आकर्षण रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज और हीटिंग प्रोडक्ट्स (heating products) पर होगा। यह आयोजन कोल्ड चेन आवश्यकताओं (cold chain requirements) को संबोधित करने वाला प्रमुख एक्सपो होगा। इस एक्सपो में 200 से अधिक Exhibitor शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 से अधिक पेशेवर आकर्षित होते हैं।

‘उभरते क्षेत्र’ के रूप में पहचाने जाने वाले कोल्ड चेन उद्योग (Cold Chain Industry) का महत्व भारत की उभरती अर्थव्यवस्था (emerging economy) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का कोल्ड चेन बाजार 2033 तक $74.5 अरब डॉलर का हो सकता है। संयुक्त बयान में विशेषज्ञों ने बताया कि भारत का कोल्ड चेन मार्केट 2024 में $10.5 अरब डॉलर का था, जो 2033 तक $74.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर भारत में फल, सब्जी, डेयरी और मांस उत्पादन अधिक होने के कारण कोल्ड स्टोरेज (cold storage) की मांग में तेजी आई है।

E-commerce and food delivery services

ई-कॉमर्स और Ready-to-eat food delivery जैसी सेवाओं ने आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की मांग को और बढ़ा दिया है। इस सेक्टर में निवेश और तकनीकी विकास की बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं।

Industry leaders and global partnerships

इस वर्ष के आयोजन में कोपलैंड, डाइकिन, डैनफॉस, कैरियर ट्रांसिकोल्ड, रिनाक और लूव जैसे शीर्ष ब्रांड शामिल होंगे, जो फार्मास्यूटिकल्स, सीफूड, डेयरी, मांस, कृषि, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और बेकरी सहित विविध क्षेत्रों के पेशेवरों को आकर्षित करेंगे। इस आयोजन में नेपाल, श्रीलंका, मध्य पूर्व और केन्या के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (International Partnership) होगी, जिससे सीमा पार सहयोग के अवसर पैदा होंगे। इस आयोजन से इनोवेशन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।