  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Refcold India 2025 :  दिल्ली में लगेगा रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज का एक्सपो ,  जानें डेट और जगह

Refcold India 2025 :  दिल्ली में लगेगा रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज का एक्सपो ,  जानें डेट और जगह

देश में तेजी से होते विकास के बीच रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खरीदारों के बढ़ते रुझान के बीच  ‘रेफकोल्ड इंडिया 2025’ का आठवां संस्करण पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Refcold India 2025 :  दिल्ली में लगेगा रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज का एक्सपो ,  जानें डेट और जगह

Refcold India 2025 :  दिल्ली में लगेगा रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज का...

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष फरार

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और...

कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा

कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़...

Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई को Dream11 से ज्यादा देगा पैसे

Team India New Sponsor: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, बीसीसीआई...

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...