  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. JNU विवादित नारेबाजी पर वाइस चांसलर बोलीं- हर यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ सिरफिरे लोग

JNU विवादित नारेबाजी पर वाइस चांसलर बोलीं- हर यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ सिरफिरे लोग

JNU controversial slogans: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सोमवार रात साबरमती हॉस्टल के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की थी। इस घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। इस बीच, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने कैंपस में हुई नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

JNU controversial slogans: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सोमवार रात साबरमती हॉस्टल के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की थी। इस घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। इस बीच, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने कैंपस में हुई नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी।

पढ़ें :- 'PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ 'कब्र' जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत,' कांग्रेस ने JNU में विवादित नारेबाजी पर दी प्रतिक्रिया

जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम भारत की सबसे राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी हैं। दो दिन पहले फिर से नारे लगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं। कुछ पागल लोग हैं लेकिन वे इस यूनिवर्सिटी का चरित्र तय नहीं करते। हर आर्मी चीफ, हर नेवी चीफ, हर एयरफोर्स चीफ जेएनयू के एलुमनाई हैं।”

वाइस चांसलर प्रोफेसर ने आगे कहा, “हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है… सभी आत्मनिर्भर संस्थान JNU के हैं, सभी वैज्ञानिकों ने JNU से PhD की है। मैं आपको बताना चाहती हूं, इस पॉजिटिव साइड को देखें और इस 90 प्रतिशत को बढ़ावा दें। मैं अपने सभी स्टाफ, फैकल्टी, छात्रों को धन्यवाद देती हूं कि 24 घंटे के अंदर, JNU ने वापसी की और साबित किया कि यह नैरेटिव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नहीं है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने ट्रेन से चारों किशोरों को किया रेस्क्यू

Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने...

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए , ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज हो FIR

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए...

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

गृह मंत्रालय ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, तुरंत चेंज...

JNU विवादित नारेबाजी पर वाइस चांसलर बोलीं- हर यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ सिरफिरे लोग

JNU विवादित नारेबाजी पर वाइस चांसलर बोलीं- हर यूनिवर्सिटी में होते हैं...

WPL 2026 Live Streaming: कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज; जानें- पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

WPL 2026 Live Streaming: कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज; जानें-...

Video-फिल्म टॉक्सिक के टीजर में काफी बोल्ड सीन से मचा बवाल, दर्शकों का बढ़ा एक्साइटमेंट

Video-फिल्म टॉक्सिक के टीजर में काफी बोल्ड सीन से मचा बवाल, दर्शकों...