JNU विवादित नारेबाजी पर वाइस चांसलर बोलीं- हर यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ सिरफिरे लोग

JNU controversial slogans: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में सोमवार रात साबरमती हॉस्टल के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की थी। इस घटना के बाद जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। इस बीच, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने कैंपस में हुई नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी।

जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम भारत की सबसे राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी हैं। दो दिन पहले फिर से नारे लगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं। कुछ पागल लोग हैं लेकिन वे इस यूनिवर्सिटी का चरित्र तय नहीं करते। हर आर्मी चीफ, हर नेवी चीफ, हर एयरफोर्स चीफ जेएनयू के एलुमनाई हैं।”

वाइस चांसलर प्रोफेसर ने आगे कहा, “हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है… सभी आत्मनिर्भर संस्थान JNU के हैं, सभी वैज्ञानिकों ने JNU से PhD की है। मैं आपको बताना चाहती हूं, इस पॉजिटिव साइड को देखें और इस 90 प्रतिशत को बढ़ावा दें। मैं अपने सभी स्टाफ, फैकल्टी, छात्रों को धन्यवाद देती हूं कि 24 घंटे के अंदर, JNU ने वापसी की और साबित किया कि यह नैरेटिव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नहीं है।”