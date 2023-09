Relief from Piles Disease: मात्र 15 में इस घरेलू उपचार को करें ट्राई, खत्म हो जाएगी बवासीर की बीमारी

Home Remedies to get rid of Piles Disease: कुछ भी अनाप शनाप खा पी लेना और अनियमित जीवन शैली की वजह से बवासीर की बीमारी हो जाता है। इसे पाइल्स (Piles Disease)भी कहा जाता है। कभी कभी इसके अन्य कारण भी हो सकते है लंबे समय तक बैठे रहने के कारण भी ऐसा हो सकता है।

पाइल्स (Piles) में मलाशय (Rectum) के बाहर खुजली होने लगती है। लगातार खुजलाने की वजह से वहां घाव हो जाता है। इसके साथ ही मलाशय (Rectum) की नसें फूल जाने की वजह से गुदा द्वार पर गांठ जैसी बन जाती है। इसकी वजह से बैठने और मल त्याग करने में भंयकर दर्द होता है। अगर समय रहते पाइल्स (Piles) का इलाज न किया जाए तो फिर सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बचता है। आप डॉक्टर्स की सलाह और दवा के अलावा यह घरेलू उपचार भी ट्राई कर सकते है।

एलोवेरा पाइल्स (Piles) की बीमारी में काफी फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा में मिनरल्स, विटामिंस और एंटी ऑक्सीडेंट्स समेत कई औषधीय गुण पाए जाते है जिनसे कब्ज दूर करने में हेल्प करता है। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण की वजह से पाइल्स (Piles) का दर्द और सूजन में राहत मिलती है।

पाइल्स (Piles) की बीमारी को दूर करने के लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर घोल तैयार कर लें। इसके बाद इसे रात में सोने से पहले गुदा द्वार पर थोड़ा पेस्ट लगा कर सो जाएं। इसके दो हफ्ते तक लगातार लगाने से राहत मिलेगी।

कब्ज की वजह से ही पाइल्स (Piles) की बीमारी की शुरुआत होती है। कब्ज को दूर करने के लिए डेली खाली पेट एलोवेरा का जूस पीने से फायदा करता है

अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है और मलाशय की नसों में सूजन आ जाती है इसकी वजह से शौच करने में भंयकर दर्द होता है तो एलोवेरा लगाने से छुटकारा मिलता है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें)