Remedies Will Get Rid of Dark Underarms: डार्क अंडरआर्म्स से पाना है छुटकारा, बेकिंग सोडा का ऐसे करें इस्तेमाल

Remedies Will Get Rid of Dark Underarms: डार्क अंडरआर्म्स कई व्यक्तियों के लिए आत्म-चेतना का स्रोत हो सकते हैं। हालांकि ऐसे कई कारक हैं जो अंडरआर्म की त्वचा को काला करने में योगदान दे सकते हैं, जैसे शेविंग, घर्षण और कुछ उत्पादों का उपयोग, बेकिंग सोडा जैसे प्राकृतिक उपचार एक सुरक्षित और लागत प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं।

बेकिंग सोडा, अपने एक्सफोलिएटिंग और त्वचा को चमकदार बनाने वाले गुणों के साथ, अंडरआर्म्स के कालेपन को हल्का करने और आपके आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद कर सकता है। आज आपको बताएंगे अंडरआर्म्स के कालेपन को प्रभावी ढंग से हल्का करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करने के 10 सर्वोत्तम तरीकों के बारे में…

बेकिंग सोडा पेस्ट

बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनने तक पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पर धीरे-धीरे मालिश करें, इसे धोने से पहले लगभग 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। ध्यान देने योग्य परिणामों के लिए इस प्रक्रिया को सप्ताह में कुछ बार दोहराएं।

बेकिंग सोडा और हल्दी

हल्दी त्वचा को गोरा करने वाले गुणों वाला एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटक है। पेस्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ी मात्रा में हल्दी और पानी मिलाएं। इसे अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें और अच्छी तरह धो लें। इस मिश्रण का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि हल्दी कपड़ों पर दाग लगा सकती है और त्वचा को अस्थायी रूप से रंग सकती है।

बेकिंग सोडा और नारियल तेल

बेकिंग सोडा को नारियल तेल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। नारियल का तेल मॉइस्चराइज़ करता है जबकि बेकिंग सोडा एक्सफोलिएट करता है, जिससे समय के साथ त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। इस मिश्रण को अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं, धीरे से मालिश करें और धोने से पहले इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें।

बेकिंग सोडा और नींबू का रस

नींबू का रस अपने प्राकृतिक ब्लीचिंग गुणों के लिए जाना जाता है। एक पेस्ट बनाने के लिए ताजा निचोड़े हुए नींबू के रस के साथ बेकिंग सोडा मिलाएं। पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो नींबू के रस से सावधान रहें, क्योंकि इससे जलन हो सकती है।

बेकिंग सोडा और शहद

शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो अंडरआर्म क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं। बेकिंग सोडा को शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं और धोने से पहले इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। यह मिश्रण न केवल त्वचा का रंग निखारेगा बल्कि त्वचा को पोषण भी देगा।

बेकिंग सोडा स्क्रब

बेकिंग सोडा को पानी या अपने पसंदीदा मॉइस्चराइज़र के साथ मिलाकर एक सौम्य स्क्रब बनाएं। एक्सफोलिएशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस स्क्रब से अपने अंडरआर्म्स पर गोलाकार गति में मालिश करें। मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और त्वचा के नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से धोएं।

बेकिंग सोडा और एलोवेरा

एलोवेरा त्वचा को आराम और नमी देता है, जिससे यह बेकिंग सोडा के लिए एक आदर्श साथी बन जाता है। पेस्ट बनाने के लिए दोनों सामग्रियों को मिलाएं, इसे अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं और धोने से पहले 20 मिनट के लिए छोड़ दें। नियमित उपयोग त्वचा को हल्का और ताज़ा करने में मदद कर सकता है।

बेकिंग सोडा और खीरे का रस

खीरे का रस अपने ठंडक और त्वचा को गोरा करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। खीरे का रस निकालने के लिए उसे ब्लेंड करें, उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं और इस मिश्रण को अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.