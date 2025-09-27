  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. करियर के Starting दिनो को याद कर बोले सैफ” 10 बार Kiss करना होगा…’, 1000 रुपये के लिए प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब शर्त

करियर के Starting दिनो को याद कर बोले सैफ” 10 बार Kiss करना होगा…’, 1000 रुपये के लिए प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब शर्त

बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान जो की अपने इंटरव्यू  को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।  इस इंटरव्यू में सैफ ने कई राज खोले हैं। उन्होने उस दिन दिन को याद किया जब उनके ऊपर एक चोर ने हमला किया था इस बाद उस दिन को याद किए जब वो  अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे थे।उन्होंने बताया कि उन्हें एक हफ्ते के लिए मात्र हजार रुपये मिलते थे और यह पैसे भी उन्हें एक अजीब सी शर्त के साथ दी गई थी. आइए जानते हैं क्या थी वह शर्त?

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान जो की अपने इंटरव्यू  को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।  इस इंटरव्यू में सैफ ने कई राज खोले हैं। उन्होने उस दिन दिन को याद किया जब उनके ऊपर एक चोर ने हमला किया था इस बाद उस दिन को याद किए जब वो  अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे थे।उन्होंने बताया कि उन्हें एक हफ्ते के लिए मात्र हजार रुपये मिलते थे और यह पैसे भी उन्हें एक अजीब सी शर्त के साथ दी गई थी. आइए जानते हैं क्या थी वह शर्त?

पढ़ें :- Vera Bedi :क्या वेरा जल्द रखेंगी बॉलीवुड में कदम? रजत की बेटी का करीना कपूर से हो रहा compare

इस शर्त पर दिए थे हजार रुपये

सैफ अली खान ने मात्र 21 साल की उम्र में अमृता सिंह से शादी कर ली थी, और जब वह 25 साल के हुए, तब उन पर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आ गई थी।  ऐसे में बाकी स्टार्स के मुताबिक, उन पर आर्थिक जिम्मेदारियां ज्यादा थीं।  हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ ने खुलासा किया कि एक समय पर उन्हें किसी फिल्म के लिए हर हफ्ते केवल हजार रुपये की फीस दी जाती थी. इस फीस पर भी प्रोड्यूसर ने एक अजीब शर्त रखी थी कि जब भी वह सैफ को पेमेंट देंगी, सैफ को उनके गाल पर दस बार किस करना होगा।

सैफ ने किया बतौर सेकंड लीड काम

सैफ अली खान ने बताया कि एक मशहूर क्रिकेटर और मशहूर एक्ट्रेस के बेटे होने की वजह से लोग अक्सर मान लेते थे कि उनकी फिल्मी जर्नी बहुत आसान रही होगी। मोस्टली लोगों को लगता होगा की उन्हे काम आसानी से मिल जाता होगा। जिसकी असलियत बिल्कुल अलग थी. शुरुआत में उन्हें अक्सर सेकंड लीड के किरदार ही मिलते थे और ऐसी फिल्में मिलती थीं, जिन्हें शायद आज कोई याद भी नहीं करता. आगे सैफ ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में बतौर सेकंड लीड, थर्ड लीड काम किया है।  वह मानते हैं कि उनमे से कुछ फिल्में अच्छी भी थी जिसकी वजह से उन्होंने काम करना जारी रखा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें एक के बाद एक बेकार फिल्में मिलने लगी।

पढ़ें :- Katrina Kaif ने कर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बेबी बंप के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

उन्होंने बताया कि लोग उनसे कहते थे कि वह बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतने मौके मिल रहे हैं, लेकिन सैफ इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि उन्होंने बेस्ट फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी और ना की उन्हें किसी फिल्म में लीड किरदार निभाने का मौका दिया जा रहा था।

नेट प्रैक्टिस दौर

सैफ अली खान का मानना है कि साल 1990 का दशक उनके लिए ‘नेट प्रैक्टिस’ का दौर था क्योंकि इस दौरान उन्होंने फिल्मों में जो भी गलतियां कीं, उनसे बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने करियर के पहले दो दशकों की हर फिल्म को हर रात यूट्यूब पर फिर से देखा जिससे वो सीखें की किस तरह कितनी मेहनत से आगे आ पाये हैं।

 

पढ़ें :- Vivek Agnihotri: बड़ी बजट की फिल्मों को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने दिया बड़ा बयान , बोले ‘ऑडियंस को मूर्ख…’
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

करियर के Starting दिनो को याद कर बोले सैफ'' 10 बार Kiss करना होगा…’, 1000 रुपये के लिए प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब शर्त

करियर के Starting दिनो को याद कर बोले सैफ'' 10 बार Kiss...

Vera Bedi :क्या वेरा जल्द रखेंगी बॉलीवुड में कदम? रजत की बेटी का करीना कपूर से हो रहा compare

Vera Bedi :क्या वेरा जल्द रखेंगी बॉलीवुड में कदम? रजत की बेटी...

वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल

वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म...

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर दर्ज कराया मुकदमा, दो करोड़ रुपए मुआवजे में मांगे

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर...

Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की आवाज ने खींचा ध्यान

Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की...

मेड इन इंडिया वेब सीरीज का पहला लुक हुआ जारी, नसीरुद्दीन शाह निभा रहे है जेआरडी टाटा का किरदार

मेड इन इंडिया वेब सीरीज का पहला लुक हुआ जारी, नसीरुद्दीन शाह...