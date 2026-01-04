  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ‘राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ…’ भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन की नियुक्ति पर कसा तंज़

‘राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ…’ भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन की नियुक्ति पर कसा तंज़

Assam Assembly Elections 2026: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जिसे भाजपा ने राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी कैंप की लड़ाई बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से राहुल बनाम प्रियंका कैंप चल रहा था। तो, राहुल कैंप पर जो भी दबाव डाला गया, कि राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ।"

By Abhimanyu 
Updated Date

Assam Assembly Elections 2026: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जिसे भाजपा ने राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी कैंप की लड़ाई बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, “कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से राहुल बनाम प्रियंका कैंप चल रहा था। तो, राहुल कैंप पर जो भी दबाव डाला गया, कि राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ।”

पढ़ें :- अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है...

दरअसल, कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने शनिवार रात को इस साल के पहले छमाही में चुनाव होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों के गठन की घोषणा की।

एक बयान में कहा गया है कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए चार सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं ताकि आने वाले राज्य चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा सके। AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को कांग्रेस की असम यूनिट की कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि उनके करीबी सहयोगी इमरान मसूद और सप्तगिरी शंकर उलाका, दोनों लोकसभा सांसद, और सिरिवेल्ला प्रसाद को असम कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। पिछले महीने, कांग्रेस, CPI(M), राइजर दल, असम जातीय परिषद (AJP), CPI, CPI(ML) लिबरेशन, जातीय दल-असोम (JDA) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाया था।

पढ़ें :- MGNREGA पर हमला करना करोड़ों मज़दूरों और उनके संवैधानिक अधिकारों पर है हमला करना: खरगे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ...' भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन की नियुक्ति पर कसा तंज़

'राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ...' भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन...

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अगर 56 इंच का सीना है, तो 26/11 के गुनहगारों को पाक से उठाकर भारत क्यूं नहीं लाते?

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले-...

सरकार बांग्लादेश को दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

सरकार बांग्लादेश को दी जा रही बिजली की सप्लाई क्यों नहीं रोकती?...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने...

Video-राष्ट्रकथा मंच पर 'दबदबा' सुन पूर्व भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह की बहने लगी अश्रुधारा, समर्थक हुए भावुक

Video-राष्ट्रकथा मंच पर 'दबदबा' सुन पूर्व भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह की...

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC...