'राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ...' भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन की नियुक्ति पर कसा तंज़

Assam Assembly Elections 2026: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जिसे भाजपा ने राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी कैंप की लड़ाई बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, “कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से राहुल बनाम प्रियंका कैंप चल रहा था। तो, राहुल कैंप पर जो भी दबाव डाला गया, कि राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ।”

दरअसल, कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने शनिवार रात को इस साल के पहले छमाही में चुनाव होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों के गठन की घोषणा की।

एक बयान में कहा गया है कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए चार सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं ताकि आने वाले राज्य चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा सके। AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को कांग्रेस की असम यूनिट की कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि उनके करीबी सहयोगी इमरान मसूद और सप्तगिरी शंकर उलाका, दोनों लोकसभा सांसद, और सिरिवेल्ला प्रसाद को असम कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। पिछले महीने, कांग्रेस, CPI(M), राइजर दल, असम जातीय परिषद (AJP), CPI, CPI(ML) लिबरेशन, जातीय दल-असोम (JDA) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाया था।