Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के लिए है फिट , जानें फीचर्स और कीमत

फ्रांस की पॉपुलर ऑटो कंपनी रेनॉल्ट की Subsidiary ब्रांड डेसिया ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट (Dacia Hipster) पेश किया है। इस कंपनी ने यूरोप में पहली सस्ती इलेक्ट्रिक कार, स्प्रिंग , बनाई थी। हिप्स्टर सादगी और बेहतरीन डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कार की डिजाइन, साइज और स्मार्ट फीचर्स ऑटोमोबाइल जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। हल्की, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है।

Hipster केवल 3 मीटर लंबी है। छोटे आकार के बावजूद, डेशिया का कहना है कि दो दरवाजे वाले हिप्स्टर कॉन्सेप्ट में चार वयस्कों के लिए पर्याप्त जगह है, जिसका श्रेय स्मार्ट पैकेजिंग को जाता है और इसमें लगभग सभी अनावश्यक चीजों को हटा दिया गया है।

डेशिया में बूट स्पेस 70 लीटर दिया गया है, जो रियर सीट फोल्ड करने पर 500 लीटर तक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि छोटी सिटी कार होने के बावजूद इसमें बेहतर स्टोरेज स्पेस मौजूद है।

इसका एक खास फीचर ये है कि दरवाजों पर पारंपरिक हैंडल नहीं, बल्कि स्ट्रैप्स दिए गए हैं। इससे कार की लागत कम रहती है और डिजाइन भी ज्यादा सिंपल दिखता है।

डेसिया हिप्स्टर का प्रोडक्शन 2026 या 2027 तक शुरू होने की संभावना है। कंपनी इसे Spring EV से सस्ता रखेगी ताकि ये आम लोगों की पहुंच में रहे। अनुमानित कीमत लगभग £13,000 (करीब 13 लाख रुपये) हो सकती है