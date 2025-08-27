Renault Kiger facelift :  रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट हुई लॉन्च ,  इस SUV में मिलेंगे 6 एयरबैग्स फीचर्स

Renault Kiger facelift : रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹6.30 लाख है, जो टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए ₹11.30 लाख तक जाती है। Renault Triber फेसलिफ्ट के बाद, नई Renault Kiger, कंपनी का दूसरा फेसलिफ्टेड मॉडल है, जिसे साल 2025 में भारत में लॉन्च किया गया। इसमें कॉस्मेटिक्स के साथ-साथ वेरिएंट लिस्ट और फीचर्स लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। यह नया मॉडल चार ट्रिम्स- ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है।

कीमत और फीचर्स

नई रेनॉल्ट काइगर की शुरुआती कीमत पिछले मॉडल की तुलना में सिर्फ ₹15,000 ज्यादा है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट (top-spec variant) की कीमत में ₹7,000 की बढ़ोतरी हुई है। यह कीमत में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने फीचर्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इसे ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं।

फेसलिफ्ट अपडेट के अंतर्गत नई Renault Kiger के मौजूदा ट्रिम्स RxE, RxL और RxZ का नाम बदलकर अब Authentic, Evolution, Techno और Emotion कर हो गए हैं। सभी चार ट्रिम लेवल 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं, जबकि Tecno और Emotion में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है।

सेफ्टी

सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सुरक्षा फीचर्स को लेकर है। अब सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), टायर प्रेशर मॉनिटर (Tire Pressure Monitor) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। टॉप-स्पेक इमोशन वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो लाइट और वाइपर, वायरलेस चार्जर और 8-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं।