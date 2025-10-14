  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Renault Kwid EV : रेनॉल्ट क्विड ईवी विदेश में लॉन्च, भारत में होगी जल्द लॉन्च, जानें खूबियां

Renault Kwid EV : रेनॉल्ट क्विड ईवी विदेश में लॉन्च, भारत में होगी जल्द लॉन्च, जानें खूबियां

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक क्विड का बैटरी से चलने वाला संस्करण, क्विड ई-टेक, ब्राज़ील में लॉन्च कर दिया है ।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Renault Kwid EV : फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक क्विड का बैटरी से चलने वाला संस्करण, क्विड ई-टेक, ब्राज़ील में लॉन्च कर दिया है ।यह मॉडल डासिया स्प्रिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और दिलचस्प बात यह है कि इसे हाल ही में भारत में कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है। हैचबैक क्विड के रैप्ड टेस्ट म्यूल्स की स्पाई तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

पढ़ें :- Hyundai Venue 2nd Gen : हुंडई वेन्यू दूसरी पीढ़ी भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च , जानें  इंजन और एडवांस्ड फीचर्स

डिजाइन
डिज़ाइन के मामले में, क्विड ईवी का आकार मानक मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें जगह-जगह ईवी के लिए विशिष्ट और भविष्य के अपडेट भी हैं। आगे की तरफ, इसमें वर्टिकल स्लैट्स वाली शट-ऑफ ग्रिल है। बीच में, इस ग्रिल पर नया रेनॉल्ट लोगो है जो चार्जिंग पोर्ट का भी काम करता है। इसमें बड़े एलईडी हेडलैंप और डेटाइम रनिंग लैंप के लिए क्षैतिज Y-आकार का पैटर्न है, जो आगे की तरफ इसके साफ-सुथरे और आधुनिक लुक को पूरा करता है।

 डुअल-टोन एयरो-ऑप्टिमाइज़्ड व्हील
पीछे की तरफ, वाई-आकार के एलईडी टेल लैंप अब एक चमकदार काली पट्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि बम्पर को एक शार्प और ज़्यादा आकर्षक लुक मिलता है। साइड में, अब आपको अच्छे पैटर्न वाले 14 इंच के डुअल-टोन एयरो-ऑप्टिमाइज़्ड व्हील, ORVM पर लगे टर्न इंडिकेटर्स और दोनों दरवाजों पर काली बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है।

बूट स्पेस
केबिन के अंदर, रेनॉल्ट क्विड ई-टेक में सात इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंसोल-इंटीग्रेटेड ई-शिफ्टर, दो यूएसबी-सी पोर्ट और हाइट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एसी वेंट्स पर रॉकेट जैसे ट्राई-विंग फिनिश भी दिए गए हैं, और 290 लीटर का बूट स्पेस भी है।
सुरक्षा
सुरक्षा के लिहाज से, क्विड ई-टेक में लेवल 1 ADAS सिस्टम है जिसमें 11 फ़ीचर, छह एयरबैग, ISOFIX, रियर कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट हाइट एडजस्टमेंट, ABS, ESP, स्पीड लिमिटर, TPMS, 6 किमी/घंटा पर ऑटो-लॉकिंग डोर और सीटबेल्ट वार्निंग शामिल हैं।

पढ़ें :- Bentley India Showroom : लग्जरी कार निर्माता बेंटले ने भारत में खोला शोरूम , बिकेंगी ये कार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hyundai Venue 2nd Gen : हुंडई वेन्यू दूसरी पीढ़ी भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च , जानें  इंजन और एडवांस्ड फीचर्स

Hyundai Venue 2nd Gen : हुंडई वेन्यू दूसरी पीढ़ी भारत में 4...

Renault Kwid EV : रेनॉल्ट क्विड ईवी विदेश में लॉन्च, भारत में होगी जल्द लॉन्च, जानें खूबियां

Renault Kwid EV : रेनॉल्ट क्विड ईवी विदेश में लॉन्च, भारत में...

Bentley India Showroom : लग्जरी कार निर्माता बेंटले ने भारत में खोला शोरूम , बिकेंगी ये कार

Bentley India Showroom : लग्जरी कार निर्माता बेंटले ने भारत में खोला...

Car Maintenance in Winter : सर्दियों में कार मेंटेनेंस के ये है जरूरी नियम,कार की सही देखभाल के लिए रहें पूरी तरह तैयार

Car Maintenance in Winter : सर्दियों में कार मेंटेनेंस के ये है...

Jawa-Yezdi bookings : जावा-येज़दी की बुकिंग में 3 गुना बढ़ोतरी , जीएसटी कटौती का  फायदा उठा रहे हैं ग्राहक

Jawa-Yezdi bookings : जावा-येज़दी की बुकिंग में 3 गुना बढ़ोतरी , जीएसटी...

BMW Best Sellers :  बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री ,  जानें खूबियां और इंजन

BMW Best Sellers :  बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में हासिल की अब...