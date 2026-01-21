नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी (Republic Day) देशभक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन स्कूलों, कॉलोनियों और घरों में बच्चों के लिए खासतौर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं और हर बार कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को सरप्राइज देने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपको तिरंगा खाना (Tiranga Recipes) तैयार करना चाहिए। हम आपको 5 मजेदार तिरंगा रेसिपीज (Tiranga Recipes) बता रहे हैं जिसे शाम के वक्त बनाया जा सकता है।

तिरंगा इडली (Tricolor Idli) – आप बच्चों के लिए घर पर ही तिरंगा इडली (Tricolor Idli) तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको चावल का बैटर तैयार करना होगा और इसे तीन हिस्से में बांटकर तिरंगे का रंग डालना होगा और इडली के स्टैंड में अपने हिसाब से बैटर डालकर बनाना होगा।

तिरंगा सैंडविच (Tricolor Sandwich) – अगर आपको जल्दी में कुछ बनाना है तो आपको सैंडविच बनाना चाहिए। इसमें आप हेल्दी चीजें डाल सकते हैं जैसे गाजर या हरे गोभी के पत्ते आदि। सफेद ब्रेड के साथ तिरंगा थीम में डालकर तुरंत तैयार करके बच्चों को सर्व करें।

तिरंगा ढोकला (Tricolor Dhokla)- इस बार आप पीला ढोकला नहीं, बल्कि तिरंगा स्टाइल में ढोकला तैयार करें। इसके लिए आपको सूजी इस्तेमाल करनी होगी और बैटर बनाने के बाद तीन हिस्सों में बांटना होगा ताकि तिरंगा थीम में आसानी से बनाया जा सके।

तिरंगा पुलाव (Tricolor Pulao) – अगर आपका बच्चा खाने की डिमांड कर रहा है तो तिरंगा पुलाव तैयार करना बेस्ट हो सकता है। तिरंगा पुलाव तैयार करने के लिए आप गाजर और मटर का इस्तेमाल करें। बाकी पुलाव तैयार करने के बाद ऊपर से गाजर और मटर डालकर तिरंगा स्टाइल में सर्व करें।

तिरंगा ड्रिंक्स (Tricolor Drinks) – खाने के साथ कुछ पीने के लिए सोच सकते हैं। आप तिरंगा ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रीन मिंट सिरप, सोडा या स्प्राइट या संतरे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ सर्व करना चाहते हैं या अलग-अलग सर्व करने के लिए अपने बच्चे से सलाह लें।

इसके अलावा, आप मिल्क शेक (Milkshake) भी तैयार कर सकते हैं। मिल्क शेक (Milkshake) बनाने के लिए आप दूध (Milk) , केसर (Saffron) और पिस्ता (Pistachios) का इस्तेमाल करें। ऊपर से शेक में तिरंगा स्टाइल (Tricolor Style) में सर्व करना अच्छा हो सकता है।