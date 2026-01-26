Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की

Republic Day: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व पर यूपी विधानभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तिरंगा फहराया। इसके बाद राज्यपाल ने परेड को सलामी दी और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। वहीं, परेड के दौरान नए भारत, विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत की झांकी निकाली गई।

वहीं, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, भारत की एकात्मता, समरसता और संप्रभुता की जीवंत अभिव्यक्ति गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के साथ सहभाग किया।

इस अवसर पर भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस व अर्ध सैनिक बलों से सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की। साथ ही विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और विभिन्न राज्यों से पधारे लोक कलाकारों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां भी दीं। सभी राष्ट्र नायकों व वीर बलिदानियों की स्मृतियों को नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।