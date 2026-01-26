सोनौली में गणतंत्र दिवस: सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में ध्वजारोहण के साथ देशभक्ति की गूंज

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: 77वें गणतंत्र दिवस पर सोनौली स्थित सुभाष चंद्र बोस उत्तर माध्यमिक विद्यालय देशभक्ति के रंग में रंग गया। सोमवार सुबह ध्वजारोहण समारोह बड़ी गरिमा, उत्साह और राष्ट्रप्रेम की तीव्र भावना के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रबंधक कन्हैया लाल गुप्ता, शिक्षकों और छात्रों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र को सलामी दी। तिरंगे के सम्मान में गूंजते जयघोषों ने पूरा परिसर देशभक्ति से सराबोर कर दिया। उपस्थित लोगों ने वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद मंच पर नन्हे विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक भाव-विभोर हो उठे।

अपने प्रेरणादायी संबोधन में प्रबंधक कन्हैयालाल गुप्ता ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प है। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, कर्तव्य और जिम्मेदारी को जीवन में उतारकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का संदेश दिया।

समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु देव चौरसिया, मधु सिंह, नेता प्रेम जायसवाल, रामानंद रौनियार, सभासद अमीर आलम, प्रदीप नायक, राजकुमार नायक, राधेश्याम यादव, पप्पू खान, सत्येंद्र सिंह, राजकुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता समेत नगर के कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती रही।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

