  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘रिजिजू को वह वीडियो भी दिखाना चाहिए जब CISF राज्यसभा में घुसकर सांसदों से बदतमीज़ी की थी…’ कांग्रेस MP रेणुका चौधरी का पलटवार

‘रिजिजू को वह वीडियो भी दिखाना चाहिए जब CISF राज्यसभा में घुसकर सांसदों से बदतमीज़ी की थी…’ कांग्रेस MP रेणुका चौधरी का पलटवार

Uproar in Lok Sabha Speaker's chamber : आज संसद के बजट सत्र के 12वें दिन केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हुए हंगामे का एक नया वीडियो शेयर किया है। इससे पहले रिजिजू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने अध्यक्ष के कमरे में घुसकर गालियां दी थी। इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने रिजिजू पर पलटवार किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Uproar in Lok Sabha Speaker’s chamber : आज संसद के बजट सत्र के 12वें दिन केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हुए हंगामे का एक नया वीडियो शेयर किया है। इससे पहले रिजिजू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने अध्यक्ष के कमरे में घुसकर गालियां दी थी। इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने रिजिजू पर पलटवार किया है।

पढ़ें :- Video : संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने साझा किया नया वीडियो, कहा- स्पीकर चैंबर में घुसे सांसदों ने तोड़ी मर्यादा

किरेन रिजिजू के हालिया ‘एक्स’ पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते कांग्रेस संसद रेणुका चौधरी ने पीटीआई से कहा, “यह सरकार कायर है। जब उनके पास जवाब नहीं होते, तो वे दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते, क्या किरेन रिजिजू ऐसे वीडियो जारी कर सकते हैं?… अब जब उन्होंने जारी कर दिए हैं, तो उन्हें दूसरे सभी वीडियो भी दिखाने चाहिए, जिन्हें आपने एडिट और सेंसर किया है। उन्हें वह वीडियो दिखाना चाहिए जब CISF राज्यसभा में घुसी थी और उन्होंने MPs के साथ कैसे बदतमीज़ी की थी। यह सेलेक्टिव एडिटिंग मत करो… असल में, किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट के खिलाफ काम किया है और उन्हें सुधारना चाहिए।”

पढ़ें :- 'प्रिविलेज मोशन नोटिस से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ेगा...' प्रियंका ने किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

इससे पहले रिजिजू ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “यह एक गैर-कानूनी वीडियो क्लिप है जिसे एक कांग्रेस MP ने तब बनाया था जब 20-25 कांग्रेस MP माननीय स्पीकर के चैंबर में घुसे, उन्हें गालियां दीं और माननीय प्रधानमंत्री को धमकाया। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी MP को मारपीट करने के लिए बढ़ावा नहीं देती।”

पढ़ें :- No Confidence Motion : राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर क्यूं नहीं किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने बताई ये वजह
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India-US Trade Deal : डिंपल यादव, बोलीं- अमेरिका के आगे नतमस्तक मोदी सरकार, केवल पर्दा डालने का हो रहा है काम

India-US Trade Deal : डिंपल यादव, बोलीं- अमेरिका के आगे नतमस्तक मोदी...

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट पहुंचाया...खरगे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट...

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को मिली कोर्ट से जमानत

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा...

राहुल गांधी ने मीडिया को दी नसीहत, बोले- BJP के दिए एक शब्द पर हर दिन पूरा शो नहीं चला सकते, देश का कर रहे हैं नुकसान, अपने आपको पहचानें

राहुल गांधी ने मीडिया को दी नसीहत, बोले- BJP के दिए एक...

ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट रहे हैं...ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

ये ‘डील’ वो ‘डाल’ है, जिसको उस पर बैठनेवाले ख़ुद ही काट...

राहुल गांधी संसद में बैठकर झूठ बोलते हैं और उसे ऑथेंटिकेट भी नहीं करते...केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साधा निशाना

राहुल गांधी संसद में बैठकर झूठ बोलते हैं और उसे ऑथेंटिकेट भी...