आईपीएल में ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की हो गयी अदला-बदली, ट्रेड डील का आधिकारिक ऐलान

Rishabh Pant and Kuldeep Yadav Trade Deal : आईपीएल 2026 के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपरजाएंट्स की कप्तानी छोड़ दी थी। जिसके बाद पंत के अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में लौटने के कयास लगाए जा रहे थे। पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया था कि ऋषभ पंत व कुलदीप यादव को लेकर लखनऊ सुपरजाएंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ट्रेड डील हो सकती है। अब इसको लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है।

आईपीएल की ओर घोषणा की गयी है कि ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच DC और LSG के बीच बड़ा ट्रेड हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापसी करने जा रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में शामिल होंगे। यह हाल के IPL इतिहास के सबसे बड़े प्लेयर ट्रेड में से एक है। पंत उस फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं जहाँ उन्होंने 2016 से 2024 के बीच नौ सीज़न बिताए और 111 मैच खेले – जो DC के लिए किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे ज़्यादा मैच हैं। लगभग एक दशक तक फ्रेंचाइजी के मुख्य चेहरों में से एक रहे पंत ने 2021 से 2024 तक चार सीज़न में 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की।

TATA IPL 2025 प्लेयर ऑक्शन में, LSG ने पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था – जो IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। इस ट्रेड के बाद, वह 15 करोड़ रुपये की नई फीस पर DC में फिर से शामिल होंगे। कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स के साथ पांच सीज़न के बेहद सफल कार्यकाल के बाद LSG में शामिल हो रहे हैं। 2022 में फ्रेंचाइजी में आने के बाद से, इस बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए हैं और टूर्नामेंट में सबसे असरदार विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत के बेहतरीन व्हाइट-बॉल गेंदबाजों में से एक, कुलदीप अपनी मौजूदा 13.50 करोड़ रुपये की फीस पर LSG में शामिल होंगे।