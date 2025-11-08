ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मैच में कई बार लगी चोट, मैदान छोड़कर जाना पड़ा बाहर

Rishabh Pant Injured Again: इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए चुना भी गया है, लेकिन सीरीज से ठीक पहले टेस्ट टीम के उपकप्तान एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। उन्हें साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मल्टी डे मैच के दौरान चोट लगी है। जिसके बाद पंत को मैदान से बाहर जाना पड़ा है।

बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान पंत को कई बार चोट लगी है। मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी 78/3 से आगे बढ़ाते हुए, इंडिया ए ने शुरुआत में ही एक विकेट गंवा दिया, लेकिन पंत के आने से टीम की बढ़त मज़बूत हो गई। इस दौरान, साउथ अफ्रीका ए के आक्रमण ने उन्हें कई बार चोटिल किया। पंत अपनी पारी के शुरुआत में एक आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश में हेलमेट पर चोटिल हो गए, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ को शुरुआती जाँच करवानी पड़ी। थोड़ी देर बाद, बचाव करते हुए, गेंद उनके बाएँ हाथ की कलाई पर अंदरूनी किनारा लेकर लगी, जो फिर उनके जांघ के पैड पर जा लगी।

Rishabh Pant retires hurt after taking three blows today. First on the helmet, second on the left-hand elbow, third on the abdomen. Tough day for the fighter. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/kdTX8jdM8B — Harsh 17  (@harsh03443) November 8, 2025

फिजियो फिर से आए और उनकी कलाई पर पट्टी बांधी, जबकि पंत असहजता के बावजूद बल्लेबाजी करते रहे। कलाई पर चोट लगने के कुछ ही देर बाद, पंत को एक और गेंद को डिफेंड करते हुए कमर में भी चोट लग गई, और जब वह गेंद को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो खेल कुछ देर के लिए रुका रहा। इंडिया ए अभी भी मैच पर नियंत्रण बनाए हुए था, लेकिन उनके कप्तान को स्पष्ट रूप से संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए आखिरकार पंत ने मैदान छोड़ने का फैसला किया। वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। उस समय इंडिया ए का स्कोर 4 विकेट पर 108 रन था, जिसमें सुबह 30 रन और जुड़ गए थे और पंत 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे थे।