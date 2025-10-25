सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

India vs Australia 3rd ODI Highlights: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने शानदार वापसी की है। टीम ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई पारी को 46.4 ओवर में 236 रनों के बाद 9 विकेट से जीत दर्ज की है। इस दौरान RO-KO यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर चला। रोहित शतक और विराट अर्धशतक जड़कर नाबाद लौटे।

भारतीयों के लिए यह एक सांत्वना भरी जीत थी और वे सीरीज़ में वाइटवॉश से बच गए। इस जीत की नींव गेंदबाजों ने रखी। शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए, लेकिन वे पहले क्षेत्ररक्षण करने से खुश थे, हालाँकि इस मैदान पर आँकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन भारत वापसी करने में कामयाब रहा। सिराज ने पहले पावरप्ले के आखिरी ओवर में हेड को आउट किया। फिर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने कसी हुई गेंदबाजी की और फिर हर्षित राणा के अहम स्पेल (4/39) ने मेजबान टीम को कमज़ोर स्कोर पर रोक दिया और वे 236 रन पर ढेर हो गए।

जवाब में, भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले 10 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 68 रन बना लिए। हेज़लवुड ने गिल को आउट किया और इसी के साथ दोनों अनुभवी (रोहित शर्मा और विराट कोहली) बल्लेबाज़ों का एक साथ आना तय हो गया। सीरीज़ से पहले ज़्यादातर चर्चा रोहित और कोहली के इर्द-गिर्द घूमती रही और आज दोनों दिग्गजों ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में माहौल जोश से भरा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेहमान टीम का घरेलू मैच हो। लगभग हर रन पर तालियाँ बजीं और रो-को ने शायद ही कोई गलती की।

कोहली ने अपना 75वां वनडे अर्धशतक बनाया और संगकारा को पीछे छोड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस बीच, रोहित ने अपना 33वां वनडे शतक जड़ा। भारत ने 38.3 ओवर में 237 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। रोहित 121 और कोहली 74 रन बनाकर नाबाद लौटे।