रोहित शर्मा का विजय हज़ारे ट्रॉफी में गरजा बल्ला, 94 गेंदों में ठोक दिए 155 रन

Rohit Sharma: विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 में भारतीय क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। जिसमें पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपनी घरेलू टीमों के लिए खेल रहे हैं। इस बीच, रोहित शर्मा की ओर से एक आतिशी पारी देखने को मिली है। हिटमैन ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली।

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ रनचेज के दौरान रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से शतक बनाया। रोहित के नाम अब 37 लिस्ट ए शतक हो गए हैं। आज उन्होंने अपना अब तक का सबसे तेज़ लिस्ट ए शतक बनाया और वह भी 38 साल की उम्र में। विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच में हिटमैन की 94 गेंदों में 155 रनों की पारी खेली है। इस दौरान रोहित के बल्ले से 9 चौके और 18 छक्के निकले और उनका स्ट्राइक रेट 164.89 का रहा।

रोहित की इस पारी के बदौलत मुंबई ने 19.3 ओवर शेष रहते सिक्किम के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। बता दें कि इस मैच में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 236 रन बनाए थे।