27KG वजन के साथ एक घंटे में 847 पुश-अप, रोहताश चौधरी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

Rohtash Choudhary created a Guinness World Record: रोहताश चौधरी ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक घंटे में 27 किलोग्राम वजन के साथ 847 पुश-अप पूरे करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस उपलब्धि को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वह फिट इंडिया के प्रतीक हैं और उन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश का मान बढ़ाया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग बोले- कमाल का फिटनेस

जेएलएन स्टेडियम में 27 किलोग्राम वजन के साथ 847 पुश-अप्स पूरे करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, रोहताश चौधरी कहते हैं, “यह रिकॉर्ड अकेले मैंने नहीं बनाया है, यह हर भारतीय ने बनाया है, मैं तो बस एक माध्यम था। हमारे युवाओं को जीवन के उतार-चढ़ाव से कभी निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। मैं यह रिकॉर्ड अपने देश के सैनिकों को समर्पित करता हूं।” इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “एक घंटे में 27 किलो वज़न के साथ 847 पुश-अप्स करके और गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना स्थान पक्का करके, रोहताश चौधरी ने देश को गौरवान्वित किया है। वह फिट इंडिया के प्रतीक हैं और उन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश का मान बढ़ाया है।”

