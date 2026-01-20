Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350 अपडेटेड, जानें कीमत, और विवरण

Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड ने भारत में गोवा क्लासिक 350 का 2026 संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें राइडर को ध्यान में रखते हुए कुछ अपडेट किए गए हैं। अपडेटेड मॉडल की कीमत अब 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

आकार और हार्डवेयर

हालांकि मोटरसाइकिल का डिज़ाइन, आकार और हार्डवेयर पहले जैसा ही है, कंपनी ने रोज़मर्रा के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इनमें से एक अहम बदलाव असिस्ट और स्लिपर क्लच है। एक और उपयोगी अपग्रेड बेहतर USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट है। यह अपडेटेड सिस्टम तेज़ चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

इंजन

इस मोटरसाइकिल में वही 349 सीसी, एयर ऑयल-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है जो रॉयल एनफील्ड की 350 रेंज के अन्य मॉडलों में भी इस्तेमाल होता है। यह इंजन 6,100 आरपीएम पर 20.2 बीएचपी की शक्ति और 4,000 आरपीएम पर 27 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, गोअन क्लासिक 350 को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसमें फ्लोटिंग राइडर सीट के साथ सिंगल-सीट बॉबर लेआउट है। इसके विजुअल हाइलाइट्स में व्हाइटवॉल एज-टाइप ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, चॉपर-स्टाइल फेंडर्स, स्लैश-कट एग्जॉस्ट और मिड-एप हैंडलबार शामिल हैं।

कीमत और रंग विकल्प

अपडेटेड रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350 भारत में अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगी। शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमत 2,19,787 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत 2,22,593 रुपये (एक्स-शोरूम) है।