RR New Captain: राजस्थान रॉयल्स को मिलने जा रहा नया कप्तान, रियान पराग नहीं इन दो प्लेयर्स के नाम की चर्चा

RR New Captain: आईपीएल 2026 सीजन के लिए रिटेंशन की समय सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे फ्रेंचाइजी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट तैयार करने में जुटी हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सुर्खियों में बनें हुए हैं। खबरें हैं कि राजस्थान और सीएसके के बीच संजू को लेकर ट्रेड डील अंतिम चरण में हैं। वहीं, राजस्थान का नियमित कप्तान बदले जाने की खबर ने संजू के सीएसके में जाने की संभावनाऑन बढ़ा दिया है।
एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) खेमे में बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि फ्रैंचाइज़ी पूरी तरह से बदलाव की तलाश में है। रॉयल्स हाल के हफ्तों में सबसे सक्रिय फ्रेंचाइजी में से एक रही है। कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव हुआ है, जिसमें राहुल द्रविड़ के जाने के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मुख्य कोच के रूप में राजस्थान रॉयल्स में लौट आए हैं। संगकारा 2021 से राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक भी हैं। फ्रेंचाइजी ने सीईओ जेक लश मैक्रम से भी नाता तोड़ लिया है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रॉयल्स के वर्तमान कप्तान संजू सैमसन को रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन या मथीशा पथिराना के बदले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में व्यापार किए जाने की बहुत संभावना है। सैमसन के जाने के बाद, आरआर खेमे में कप्तानी का सवाल भी गरमा गया है। इस घटनाक्रम पर नज़र रखने वालों ने बताया कि रॉयल्स के घरेलू प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल और टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर फ्रैंचाइज़ी विचार कर रही है।