RSS देश पर एक विचार, इतिहास और भाषा थोपना चाहता है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कतई स्वीकार नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मसौदा नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग के तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, लोकसभा के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य अन्य सभी इतिहासों, संस्कृतियों और परंपराओं का उन्मूलन है। यही वह हासिल करना चाहता है। वे देश पर एक ही विचार, इतिहास और भाषा थोपना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि आरएसएस विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणालियों के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। यह उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी परंपरा, इतिहास और भाषा है, यही कारण है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हमें इन मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिल लोगों का हजारों वर्षों का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा है। यह तमिल लोगों और अन्य राज्यों का अपमान है जहां आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहा है। यह आरएसएस द्वारा हमारी हर बात को कमजोर करने का प्रयास है।

The RSS needs to understand that they cannot attack the Constitution, our states, our cultures, traditions and our histories.

