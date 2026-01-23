  1. हिन्दी समाचार
  3. उज्जैन के तराना में बवाल: तनाव के बीच उपद्रवियों ने किया पथराव और आगजनी, पुलिस अलर्ट

मध्य प्रदेश के उज्जेन में शुक्रवार दोपहर एक बार फिर बवाल हो गया। गुरुवार शाम को हुई तोड़फोड़ और आगजनी के बाद लगातार दूसरे दिन भी स्थिति बिगड़ गई। उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी करके दोबारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

दरअसल, इस विवाद की शुरूआत तब हुई जब सोहेल ठाकुर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद से ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते वहां पर पथराव और आगजनी कर दी गयी है। वहीं, पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को काबू किया। इसके बाद शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया।

इनकी मांग थी कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी ​की जाए और उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया। स्थानीय विधायक महेश परमार भी थाने पहुंचे और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की।

वहीं, शुक्रवार दोपहर एक बार फिर माहौल बिगड़ गय जब लोगों ने बस स्टैंड के पास गुरुवार शाम तोड़फोड़ की और एक बस को आग के हवाले कर दिया। नई बाखल ताकिया कलीम इलाके में पथराव किया गया। एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि, करीब दो दर्जन लोग आए और अचानक मोहल्ले में हमला किए और घर में तोड़फोड़ करके निकल गए। सूचना पाते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वहीं, अब पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
