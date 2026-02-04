Sabarimala Gold Loss : सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को कोर्ट से मिली वैधानिक जमानत, रिहाई का रास्ता साफ

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) से सोने की चोरी (Gold Loss) के प्रमुख मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी (Unnikrishnan Potty) को वैधानिक जमानत (Default Bail) मिली है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

यह मामला सबरीमाला मंदिर के श्रीकोविल (Sreekovil) के दरवाजों के फ्रेम या द्वारपालक मूर्तियों से सोने के गायब होने से जुड़ा है। SIT (Special Investigation Team) ने चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं की, जिसके कारण CrPC की धारा 167(2) के तहत 90 दिनों की अवधि पूरी होने पर वैधानिक जमानत का प्रावधान लागू हुआ।