एक बार फिर पर्दे पर दिखेगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के फंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैटरीना और सलमान की जोड़ी एक बार फिर सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। बता दें की सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को री-रिलीज किया जाएगा। यानि एक बार फिर सलमान खान टाइगर बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं।यह सिर्फ सलमान के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी खास मौका है, जिन्होंने इस जबरदस्त फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा है। अब वे बड़े पर्दे पर फिर से टाइगर की एक्शन, थ्रिल और जादू का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जल्द ही इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है।

2012 में रिलीज हुई थी फिल्म

एक था टाइगर 2012 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी, जिसने भारत को उसका सबसे करिश्माई जासूस टाइगर (सलमान खान) से मिलवाया और इस यूनिवर्स की नींव रखी। फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया था और इसमें कैटरीना कैफ के अलावा रणवीर शौरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड और गवी चहल ने अहम किरदार भूमिकाएं हैं। इसके अलावा, सलमान खान की आने वाली फिल्मों की लाइनअप पूरी तरह से हाई-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्स से भरी हुई है।