सलमान खान ने फीस से भरी तिजोरी, चित्रांगदा समेत इन स्टार्स को मिली मोटी रकम

Battle Of Galwan Cast Fees: मेगास्टार सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ जब से अनाउंस हुआ तब से जबर्दस्त हाइप बना हुआ है। सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज कर दिया है। अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में जबदस्त कास्ट नजर आने वाली है। आइए जानते हैं कि फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में सलमान खान के अलावा बाकी स्टार कास्ट की कितनी फीस है।

सलमान खान

सलमान खान को लेकर कई रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि वह फीस के साथ ही मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के लिए सलमान खान 110 करोड़ रुपये लिए हैं।

गोविंदा

फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में गोविंदा का कमबैक होने जा रहा है। सलमान खान और गोविंदा पहले भी साथ में काम कर चुके हैं. इस फिल्म के लिए गोविंदा को 8 करोड़ रुपये दिए जाने की खबरें हैं।

चित्रांगदा सिंह

सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में लीड एक्ट्रेस के तौर पर चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. चित्रांगदा सिंह को लेकर बताया जा रहा है कि वह इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं।

अंकुर भाटिया

अंकुर भाटिया ने कई मूवीज में काम किया है और अब वह फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में दिखाई देने वाले हैं. अंकुर भाटिया इस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपये की फीस ले रहे हैं।

फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान‘ की रिलीज डेट

सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसे काफी पसद किया जा रहा है। फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ आने वाले साल 2026 में 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।