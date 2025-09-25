  1. हिन्दी समाचार
  3. शाहरुख-गौरी और नेटफ्लिक्स के खिलाफ समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए मानहानि का भेजा नोटिस,लगाए ये आरोप

आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment Pvt. Ltd.) , नेटफ्लिक्स (Netflix) और कई अन्य लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment Pvt. Ltd.) , नेटफ्लिक्स (Netflix) और कई अन्य लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है। समीर ने यह केस दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दायर किया है। उन्होंने इसे मामले के तहत स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, स्पष्टिकरण और हर्जाने की मांग की है। समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede)  का आरोप है कि रेड चिलीज के बैनर तले बनी और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (Bads of Bollywood) में उनकी इमेज को खराब किया गया है और उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है।

समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede)  ने आरोप लगाया है कि टीवी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनके खिलाफ झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक क्लिप दिखाई गई हैं। इस सीरीज में ड्रग्स विरोधी एजेंसियों की गलत और नेगेटिव इमेज दिखाई गई है। इसकी वजह से कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो रहा है।

समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede)  ने दावा किया कि सीरीज को उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उनके और आर्यन खान का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) और मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट (NDPS Special Court) चल रहा है। आरोप में यह भी दावा किया गया कि सीरीज में एक किरदार को ‘सत्यमेव जयते’ नारे के बाद अश्लील इशारा करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वह मिडिल फिंगर दिखाता है। यह हरकत राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का गंभीर और संवेदनशील उल्लंघन है, जो कानून के तहत दंडनीय है।

इसके अतिरिक्त, सीरीज का कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग करके राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मानहानि के हर्जाने के तौर समीर वानखेड़े ने 2 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। इस हर्जाने को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान किया जाएगा।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में था संंबंधित सीन

आर्यन खान (Aryan Khan) के हालिया रिलीज शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (Bads of Bollywood) में एक एपिसोड में एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े पर तंज कसा गया था। समीर वानखेड़े क्रूज पार्टी मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अफसर हैं। सीरीज में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की तरह ही दिखने वाला एक किरदार था, जिसकी भूमिका भी एनसीबी अफसर की ही थी। सीरीज में दिखाया गया कि एनसीबी अफसर बॉलीवुड की पार्टी में रेड डालने पहुंचता है। इस अफसर के हाव-भाव और शकल काफी हद तक समीर वानखेड़े से मिलते थे।

