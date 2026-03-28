Samudrik Shastra :  धन और सफलता के राज बताती हैं पैरों की उंगलियां , किस्मत का राज छिपा है इनमें  

व्यक्ति के हाव भाव और शारीरिक बनावट से उसके व्यक्तित्व के बारे काफी कुछ जाना जा सकता है। इस बारे में सामुद्रिक शास्त्र में विस्तृत रूप से बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन शास्त्र है। इसमें मनुष्यों की शारीरिक बनावट के बारे में बारीकी ये बताया गया है। इस शास्त्र में शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार बताया गया है। खास बात यह है कि पैरों की उंगलियां भी जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। उनकी लंबाई, आकार और दूरी को ध्यान से देखा जाए, तो कई रोचक संकेत मिलते हैं।

यदि अंगूठा सबसे बड़ा हो और बाकी उंगलियां क्रम से छोटी होती जाएं, तो ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी माने जाते हैं। वे नेतृत्व करना पसंद करते हैं। हालांकि, उनमें जिद भी अधिक देखी जाती है।

बराबर लंबाई की उंगलियां

यदि सभी उंगलियां लगभग समान लंबाई की हों, तो यह संतुलित सोच को दर्शाता है। ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें स्थिर जीवन पसंद होता है और ये व्यावहारिक फैसले लेते हैं।

कुछ लोगों के पैरों में 6 उंगलियां होती हैं। सामुद्रिक मान्यता के अनुसार, ऐसे लोग भाग्यशाली और धनवान माने जाते हैं।

पतली और लंबी उंगलियां रचनात्मक सोच को दर्शाती हैं। ऐसे लोग कला और सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। इनके जीवन में आराम और सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं।