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Samudrik Shastra :  धन और सफलता के राज बताती हैं पैरों की उंगलियां , किस्मत का राज छिपा है इनमें  

व्यक्ति के हाव भाव और  शारीरिक बनावट से उसके व्यक्तित्व के बारे काफी कुछ जाना जा सकता है। इस बारे में सामुद्रिक शास्त्र में विस्तृत रूप से बताया गया है।

By अनूप कुमार 
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