सफाईकर्मी ने फहराया तिरंगा, मानवता और सम्मान की मिसाल पेश — 77वें गणतंत्र दिवस पर दिखा बदलती सोच का बुलंद भारत

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवां थाना क्षेत्र में स्थित मां बनैलिया मंदिर के सामने मैक्स सिटी हॉस्पिटल में 77वें गणतंत्र दिवस पर वह दृश्य देखने को मिला, जिसने समाज की सोच को नई दिशा देने का काम किया। यहां अस्पताल प्रशासन ने परंपरा को तोड़ते हुए एक सफाईकर्मी को मुख्य अतिथि का सम्मान प्रदान किया और उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव सौंपा।

तिरंगा फहराते ही परिसर तालियों से गूंज उठा। सफाईकर्मी के चेहरे पर दिखा गर्व यह साबित कर गया कि गणतंत्र का असली अर्थ जाति, पेशा या पद नहीं, बल्कि सम्मान और समानता है। इस कदम ने यह संदेश दिया कि नया भारत सिर्फ तकनीक और तरक्की में ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सोच में भी बुलंद हो रहा है।

अस्पताल के डायरेक्टर विकास दुबे, अतुल चंद्र त्रिपाठी सहित डॉक्टरों, नर्सों और पूरे स्टाफ ने सफाईकर्मी को सम्मानित करते हुए कहा कि अस्पताल की स्वच्छता और मरीजों की सुरक्षा में उनका योगदान किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोग भावुक भी हुए और गर्वानुभूति भी। यह दृश्य बताता है कि जब समाज मेहनतकश हाथों को सम्मान देता है, तभी गणतंत्र की बुनियाद मजबूत होती है।

मैक्स सिटी हॉस्पिटल की इस पहल ने गणतंत्र दिवस समारोह को केवल औपचारिकता न बनाकर, संवेदनशीलता, समानता और मानवीय गरिमा का उत्सव बना दिया। यह कदम आने वाले समय में अन्य संस्थाओं के लिए मिसाल साबित हो सकता है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट